SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Bragantino por 2 a 1 na noite deste sábado (21), em Bragança Paulista e avançou às semifinais do Campeonato Paulista.
O resultado amplia a boa fase da equipe paulistana, que, após um período conturbado no início do ano, não perde há sete jogos e está invicta no Campeonato Brasileiro. A última derrota foi para o Palmeiras, por 3 a 1, em 24 de janeiro.
A partida foi equilibrada no primeiro tempo, com uma grande chance para cada clube. Na casa dos anfitriões, aos 33 minutos, Gustavinho recebeu de Pitta, livre, dentro da área, e chutou para bela defesa de Rafael. A bola ainda tocou na trave antes de sair.
Seis minutos depois, Lucas Ramon recebeu lançamento pela direita e cruzou forte. O goleiro Cleiton rebateu mal, para o meio da área, e o paraguaio Damián Bobadilla chutou para abrir o placar.
O São Paulo aumentou logo no início do segundo tempo, aos sete minutos Em cobrança de falta ensaiada, Danielzinho cruzou, Luciano ajeitou de cabeça e Lucas, sozinho, empurrou para as redes.
Atrás no placar, o Bragantino saiu para o jogo. Tentou com Juninho Capixaba, cuja cabeçada parou em bela defesa de Rafael, e conseguiu diminuir logo depois, com Gustavo Marques, que desviou de cabeça após cobrança de escanteio.
A equipe do interior tentou uma pressão final, especialmente nos acréscimos, quando tinha um jogador a mais, após a expulsão de Alan Franco, mas não conseguiu furar a defesa dos visitantes.
A equipe do Morumbi volta a campo na quarta-feira (25), quando enfrenta o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe é a segunda colocada da competição, com sete pontos.
Palmeiras também vence e avança
Mais tarde neste sábado, o Palmeiras venceu o Capivariano por 4 a 0, na Arena Barueri, e também se classificou para as semifinais do Paulista.
A equipe de Abel Ferreira começou pressionando e abriu o placar já aos seis minutos, com Vitor Roque. Flaco López cruzou da esquerda, a zaga afastou mal, ele recuperou a bola, driblou o adversário e chutou no canto.
O Capivariano não se intimidou e saiu para o jogo. Teve boas chances com Baianinho, que chutou para fora da entrada da área, e Vinicius Popó, em finalização dentro da área travada pela zaga.
Mas foi o Palmeiras que marcou de novo, mais uma vez com Vitor Roque. Piquerez cruzou da esquerda, Maurício dividiu com a zaga e a bola sobrou de novo para ele dentro da área. Dessa vez ele finalizou de primeira e ampliou o placar.
No segundo tempo, sob chuva, houve menos chances de gol para ambos os lados. O Palmeiras administrava o resultado, enquanto o clube do interior tentou atacar, mas não teve forças para chegar ao gol.
Já nos acréscimos, Jhon Arias, que estreou pela equipe paulistana neste sábado, sofreu pênalti. Andreas Pereira converteu. E ainda deu tempo para o quarto. Felipe Anderson lançou o uruguaio Ramón Sosa, que driblou o goleiro e deu números finais à partida.
Tanto Palmeiras quanto São Paulo agora esperam as outras partidas de quartas de final para conhecer seu próximo adversário na competição. No Paulista não há chaveamento, e os confrontos são de acordo com a campanha nas fases anteriores. Nas semifinais, o dono da melhor campanha no agregado enfrenta o quarto colocado entre os classificados, e o segundo e o terceiro disputam a outra partida.
Neste domingo (22), o Santos vai a Novo Horizonte jogar contra o Novorizontino às 16h e o Corinthians enfrenta a Portuguesa no Canindé às 21h30.
Já o Palmeiras volta a campo na quarta (25), quando recebe o Fluminense, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é líder da competição, com sete pontos.