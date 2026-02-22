SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Madureira, neste domingo (22), no Maracanã, em um cenário que parecia improvável. Colocado em segundo plano no começo da temporada, o Carioca ganhou peso e, neste embalo, um jogo que não causaria maiores preocupações gera certa apreensão.

Válido pela ida da semifinal do Estadual, o duelo acontece em meio à pressão devido a resultados negativos e recentes atuações aquém do que se esperava do atual campeão do Brasileiro e da Libertadores.

O time da Gávea, inclusive, vem de derrota para o Lanús, no primeiro encontro pela Recopa Sul-Americana. Foi o quarto resultado negativo do elenco principal na temporada, em pouco mais de um mês - a estreia foi no dia 21 de janeiro, no clássico com o Vasco.

O jogador vai adquirindo no decorrer do jogo, com um plano claro que ele vê que funciona. Quando as coisas não funcionam, ele vai errando, tomando decisões que não são as melhores, e o time inteiro vai sentindo isso. Está acontecendo nesse momento específico. Filipe Luís

Na conjuntura atual, elenco, comissão técnica e diretoria e veem as críticas da torcida ganharem tom mais elevado a cada partida.

A briga por vaga na decisão do Carioca - fase que o Flamengo frequenta consecutivamente desde 2019 -pode começar com o time misto, assim como foi no clássico com o Botafogo, pelas quartas de final. Filipe Luís não poderá contar com Jorginho, que se recupera de lesão e tenta estar apto para o segundo jogo da Recopa.

Enquanto isso, o treinador tenta corrigir falhas defensivas e achar uma solução para o ataque, que vive uma ciranda com testes em busca de maior efetividade.

"Muito pressionados"

Toninho Andrade, técnico do Madureira, evita qualquer euforia quanto ao momento do Flamengo. Pelo contrário, em sua avaliação, o momento do adversário causa ainda mais atenção.

"Recebi um monte de mensagens por conta do jogo do Flamengo e do Lanús. São situações totalmente distintas em relação ao que vai acontecer no Maracanã. A gente não pode ter muita empolgação. Não é que a gente não acredite que a gente vá vencer, mas a gente não pode achar que o momento turbulento do Flamengo vá fazer com que o jogo se torne mais fácil do que ele seria. Pegar o Flamengo neste momento é muito difícil, eles vão entrar muito pressionados", disse.

Declaração sobre Vini Jr. pegou mal

Não bastasse o momento em campo, uma declaração de Filipe Luís sobre o caso de racismo sofrido por Vini Jr, em jogo entre Real Madrid e Benfica, repercutiu negativamente.

Ele afirmou que a acusação de racismo de Vini Jr. contra o argentino Prestianni em nada interfere no que ele pensa sobre a Argentina e que se tratava de um "caso isolado". Posteriormente, em nota oficial, disse não ter relativizado o episódio e ressaltou que racismo "é crime".