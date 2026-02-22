SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Raul ainda não teve a quantidade de oportunidades que esperava desde que retornou ao Corinthians, após ser emprestado ao Ceará na temporada passada.

Internamente, porém, a comissão técnica também não está satisfeita com o desempenho apresentado pelo atacante neste início de ano.

O centroavante voltou ao Timão no início da temporada disposto a reconquistar espaço com a camisa alvinegra. Mesmo diante do interesse de clubes do Brasil e do exterior, pesou na decisão do jogador o desejo de permanecer no Corinthians e dar a volta por cima no clube.

O cenário, no entanto, lembra o do começo do ano passado. Na ocasião, Pedro Raul também recusou propostas para seguir no Timão, mas acabou sem espaço com a comissão técnica então comandada por Ramón e Emiliano Díaz, sendo posteriormente emprestado ao Ceará.

O UOL apurou que a postura dos ex-treinadores corintianos deixou o atacante bastante chateado. O atleta até hoje guarda certo ressentimento dos argentinos.

"Não queriam que eu ficasse, a verdade é essa. Agora eu quis ficar, tive algumas situações para sair, mas sempre quis ficar. A comissão técnica tem me ajudado, me dado confiança para trabalhar. E quando tiver oportunidades, preciso estar pronto para representar essa camisa da melhor maneira possível. Sempre falei que é um sonho estar aqui, vivendo esse clube e esse grupo", disse Pedro Raul, em entrevista ao UOL

Apesar de hoje ter uma relação melhor com a comissão técnica atual, Pedro Raul vive um contexto semelhante ao do ano passado. O atacante tem recebido menos minutos do que concorrentes diretos de posição, como Gui Negão e Vitinho.

Após a vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR, na última quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior reconheceu publicamente a situação. Ainda assim, o comandante corintiano ressaltou a necessidade de evolução por parte do jogador.

"O que menos dei oportunidade até esse momento é o Pedro Raul. Entendo isso e espero que ele intensifique do lado dele para que possamos dar mais oportunidades. Ele ainda pode nos ajudar", disse Dorival Júnior, em entrevista coletiva,

Serviço nos jogos

A reportagem apurou que a comissão técnica vê a situação de Pedro Raul mais como um momento específico do que como um indicativo de um "filme repetido" para o restante da temporada.

Ainda assim, uma das prioridades do departamento de futebol no mercado neste momento é a contratação de um atacante que atue por dentro.

A avaliação é de que o jogador precisa entregar mais quando recebe oportunidades, algo que, na visão da comissão técnica, ainda não aconteceu de forma consistente.

Nos bastidores, porém, o entorno de Pedro Raul contesta a baixa minutagem em relação ao nível de efetividade.

O atacante disputou sete partidas na temporada, apenas uma como titular, somando 154 minutos em campo. Nesse período, deu uma assistência - justamente em um clássico, diante do São Paulo, ao participar do gol de empate corintiano no último minuto.

Os números são equivalentes aos de Gui Negão, que também atuou em sete jogos, mas iniciou cinco como titular, acumulou quase 300 minutos a mais em campo e teve uma participação direta em gol, que marcou contra o Capivariano, na primeira fase do Paulistão.