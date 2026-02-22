SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada de Jhon Arias, que estreou com a camisa do Palmeiras contra o Capivariano, pode fazer com que Abel Ferreira promova algumas mudanças no time titular, principalmente em Allan, que vem sendo um dos nomes de confiança do técnico português desde o ano passado.

Arias estreou aos 32 minutos do 2º tempo do jogo contra o Capivariano. Ele começou no banco de reservas após ter feito apenas três treinos com a equipe.

O colombiano entrou justamente no lugar de Allan. Ambos têm preferência de atuar pelo lado direito do ataque, embora Arias seja destro, e Allan, canhoto.

A chegada de Arias dá duas opções para Abel. O técnico português terá que escolher entre deixar um dos dois no banco ou escalá-los fora de posição - cenário que ele vê como mais provável para o camisa 40.

"Se eu fizer isso [mudar o Allan de posição], vão me chamar de pardal. Estou muito contente de ter esses dois jogadores para essa posição, [o Arias] é um jogador que vai ajudar. É uma dor de cabeça boa, mas é o que eu quero. [O Allan] Pode jogar por dentro, sim, mas nós já temos o Mauricio. Estou contando com eles mais para a direita ou para a esquerda", disse Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Além de ser importante dentro de campo, Allan também é um dos ativos mais valiosos do clube. Revelado nas categorias de base, o atacante tem chamado atenção do mercado europeu e deve ser a próxima grande venda do Palmeiras. Ele, no entanto, se vê brigando por posição com Arias.

Principais nomes para as beiradas do campo, Arias e Allan também podem brigar por espaço com outros jogadores. Felipe Anderson, Riquelme Fillipi e Sosa são alguns que correm por fora na briga pela titularidade. O último, inclusive, também passou a jogar mais à frente, formando a dupla de ataque. Ainda há o retorno de Paulinho, que também pode jogar aberto.

Estreou chamando atenção

A estreia de Arias caminhava para ser discreta. Nos pouco menos de 20 minutos que teve em campo, o colombiano não tinha conseguido criar nenhuma jogada de efeito.

Até que, já nos acréscimos do jogo, ele chegou à área e foi derrubado perto da linha de fundo. O pênalti foi aproveitado por Andreas Pereira, que marcou o terceiro gol do Verdão e destacou a qualidade que Arias demonstrou nos poucos treinos que tiveram juntos.

"A gente já viu em pouco tempo que ele é um grande jogador, sabemos da qualidade dele e da importância que teve no futebol brasileiro. A gente fica muito feliz que ele está aqui, sabemos que ele vai ser muito importante. Precisamos nos entrosar nas próximas semanas para ele conseguir mostrar isso em campo", finalizou Andreas Pereira.