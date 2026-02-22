SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, o São Paulo carimbou lugar na semifinal do Paulista em grande estilo, chegando a sete jogos sem perder - seis vitórias e um empate. A sequência começou após a chegada de Rafinha para o cargo de gerente esportivo.

Esta é a segunda maior série invicta do time sob o comando de Crespo. Entre abril e maio de 2021, o time ficou 14 jogos seguidos sem ser derrotado, com 10 vitórias e quatro empates na ocasião.

A atual série começou em 28 de janeiro, dois dias após o anúncio de Rafinha no novo cargo. Naquele dia, o São Paulo venceu o Flamengo, na estreia do Brasileirão, por 2 a 1.

Após o triunfo sobre o Bragantino, Lucas Moura falou da importância do ex-companheiro para os jogadores. O atacante ressaltou o papel do dirigente nos vestiários.

"A chegada do Rafinha fortaleceu isso [o ambiente do São Paulo]. É um cara maravilhoso, que conhecia o grupo, que faz essa ligação do time com a diretoria. Isso ajudou bastante. Ele fala muito no vestiário, consegue levantar o astral do pessoal. Esse conjunto de fatores contribuiu na nossa nova fase", disse Lucas Moura, à TNT Sports.

Para o técnico Hernán Crespo, a experiência de Rafinha ajuda no dia a dia do clube. O treinador também já elogiou o dirigente.

"Ele ajuda muito no dia a dia. É um cara carismático, positivo, fico muito feliz porque é um complemento que a gente tem nesse momento. Sei que ele pode me ajudar, posso falar com ele, temos uma trajetória como jogador e experiência de vida parecidas. Então, podemos nos entender facilmente", afirmou Hernán Crespo.

Para manter a série invicta, o São Paulo tem o Coritiba pela frente. Na próxima quarta, o time tricolor visita os paranaenses pela quarta rodada do Brasileirão, às 19h30 (de Brasília).