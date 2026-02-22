SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Gui Santos vive seu melhor momento desde que chegou à NBA, em 2023. O jogador ganhou mais tempo em quadra ao longo do último mês no Golden State Warriors e vem fazendo sua parte.

Gui Santos aproveitou brechas e vive crescente nos Warriors. O brasileiro ganhou espaço, principalmente após a lesão do astro Jimmy Butler e a saída de Jonathan Kuminga, que foi para o Atlanta Hawks.

Os números subiram. Gui tem média de 13,8 pontos anotados por jogo nas últimas 10 partidas. A média nos 10 duelos anteriores a estes era de 4,3.

Tudo também está relacionado ao tempo em quadra. O brasileiro tem uma média de 27,4 minutos em quadra por jogo no recorte das últimas 10 partidas. Antes, a média era de 15,1.

A boa fase deixa o jogador feliz, mas não iludido. Gui sabe que é preciso seguir trabalhando duro para não deixar a série cair.

"Estou muito feliz, vivendo um momento muito bom na temporada, tendo meus minutos, uma boa sequência de jogos e, principalmente, contribuindo com a equipe. Não me iludo, tenho os pés no chão, e vou seguir trabalhando duro para manter esse momento por muito tempo, seguir evoluindo e ajudando o time da melhor forma", disse Gui Santos, ao UOL

O ponto alto dos últimos jogos veio há pouco mais de uma semana. No dia 10 de fevereiro, Gui anotou a cesta que deu a vitória aos Warriors sobre o Memphis Grizzlies por 114 a 113.

Trabalho e confiança. Este são os dois principais fatores aos quais Gui atribula o crescimento que teve nas últimas semanas.

"Trabalho e confiança. Tenho trabalhado muito, independentemente do momento. Durante toda a temporada eu tenho trabalhado muito forte, deixando tudo que tenho em quadra. É isso que esperam [time e torcida] de mim. A confiança que todos do grupo me passam, comissão técnica, jogadores, os fãs. Isso vem sendo fundamental. Sem trabalho e confiança, isso não estaria acontecendo.", continuou Gui Santos.

Gui virou um "xodó" do elenco e viu até Jimmy exaltá-lo nas redes sociais. O brasileiro cita o ambiente do time como um dos fatores que contribuem para o desempenho dele e da equipe em quadra.

"Minha relação com todos é muito boa. Temos um ambiente muito bom na equipe, no dia a dia dos treinos, e isso se reflete em quadra, na alegria que temos em jogar juntos, na união do time. Jimmy é um cara muito divertido, que adora o Brasil. Ele já esteve várias vezes no país, conhece bastante da nossa cultura", comenta o brasileiro.

Metas e reconhecimento

Gui não quer cair no comodismo. Mesmo com destaque e reconhecimento maior por causa dos últimos jogos, o brasileiro quer se afirmar dentro da equipe.

"Sigo buscando meu espaço, para me consolidar cada vez mais, ajudando a equipe da maneira que puder, contribuir para que o time siga crescendo na temporada, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Acho que meus objetivos pessoais e de grupo são parecidos, porque busco melhorar a cada dia, evoluir, fazer meu jogo ser cada vez mais eficiente, pensando em como posso ser importante para a equipe", explicou.

Ainda que distante, o atleta diz sentir o carinho da torcida brasileira. O jogador valoriza o reconhecimento e busca aproximação com o público quando vem ao Brasil.

"Sempre recebi muito apoio e carinho dos brasileiros. Prezo muito por isso. Tento retribuir ao máximo isso, seja dentro ou fora de quadra. E esse ano tem sido ainda mais especial, pelo que tenho conquistado em quadra. Além disso, quando vou ao Brasil, tento sempre participar de clínicas, de sessões de autógrafos, são oportunidades que tenho de estar perto deles e é muito bacana", concluiu Gui Santos.

Gui Santos volta à quadra neste domingo (22). Às 17h30 (de Brasília), o Golden State Warriors encara o Denver Nuggets, em casa.

Números de Gui Santos nos últimos 10 jogos

25/1 - Minnesota Timberolves 85 x 111 Golden State Warriors

27 minutos

7 pontos

6 rebotes

2 assistências

26/1 - Minnesota Timberolves 108 x 83 Golden State Warriors

26 minutos

11 pontos

10 rebotes

2 assistências

28/1 - Utah Jazz 124 x 140 Golden State Warriors

22 minutos

16 pontos

3 rebotes

4 assistências

31/1 - Golden State Warriors 124 x 131 Detroit Pistons

25 minutos

16 pontos

1 rebote

1 assistência

4/2 - Golden State Warriors 94 x 113 Phidelphia 76ers

26 minutos

13 pontos

2 rebotes

3 assistências

6/2 - Phoenix Suns 97 x 101 Golden State Warriors

36 minutos

18 pontos

4 rebotes

7 assistências

7/2 - Los Angeles Lakers 105 x 99 Golden State Warriors

26 minutos

15 pontos

8 rebotes

3 assistências

10/2 - Golden State Warriors 114 x 113 Memphis Grizzlies

30 minutos

16 pontos

8 rebotes

2 assistências

12/2 - Golden State Warriors 113 x 126 San Antonio Spurs

30 minutos

9 pontos

5 rebotes

6 assistências

20/2 - Golden State Warriors 110 x 121 Boston Celtics

32 minutos

17 pontos

6 rebotes

2 assistências