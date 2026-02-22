SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo Marques, zagueiro do Red Bull Bragantino, se manifestou nas redes sociais após a fala machista ao final da derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no sábado (21), pelas quartas de final do Paulistão.

Gustavo voltou a pedir desculpas pelo ocorrido e afirmou que estava "de cabeça quente". Ao reclamar da arbitragem, o jogador afirmou que uma mulher não deveria apitar um jogo envolvendo grandes times. A partida foi comandada por Daiane Muniz.

"Estava de cabeça quente e muito frustrado pelo resultado da nossa equipe e acabei falando o que não deveria e poderia. Isso não justifica minha atitude e peço desculpas a todas mulheres e em especial a Daiane", disse Gustavo Marques, no Instagram.

O zagueiro disse ainda que "espero sair desse episódio uma pessoa melhor. Prometo aprender com esse erro". Ele reconheceu a "infelicidade da declaração".

O Bragantino afirmou, em nota oficial, que "não compactua e repudia a fala machista" de seu atleta: "Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta".

Segundo o clube, Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas do jogador, "mas pediu para o Gustavo rever o que fala e tomar mais cuidado, que mesmo de cabeça quente não justifica. Ele reconheceu mesmo que errou e pediu desculpas de novo".

FPF levará caso para o TJD

"É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, após a partida contra o São Paulo, neste sábado (21), pelo Paulistão Casas Bahia.

Uma declaração em relação à árbitra Daiane Muniz que reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu gênero.

A FPF tem orgulho de contar em seu quadro com 36 árbitras e assistentes e continua trabalhando ativamente para que este número cresça.

Daiane Muniz é uma árbitra FPF/CBF/FIFA da mais alta qualidade técnica, correta e de caráter. A FPF reforça todo apoio a Daiane e a todas as mulheres que atuam ou desejam atuar em qualquer área do futebol. Nosso trabalho diário é para garantir que o futebol seja um ambiente seguro e justo para todas as mulheres.

Por fim, a FPF encaminhará tais declarações à Justiça Desportiva, para que esta tome todas as providências cabíveis."