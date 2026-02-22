SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil se despediu, neste domingo (22), dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, e com o melhor resultado da história do torneio no bobsled de quatro homens.

O quarteto brasileiro terminou na 19ª colocação, seu melhor resultado em Olimpíadas de Inverno. O Brasil superou a campanha de Pequim 2022, quando ficou em vigésimo. O time é composto por Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza e Luis Bacca.

O tempo final do time verde-amarelo -após quatro descidas- foi de 3min41s14, superando os 3min41s16 do 20º colocado, formado pelos canadenses Jay Dearborn, Yohan Eskrick-Parkinson, Luka Stoikos e Mark Zanette.

A prova também marcou a despedida de Edson Bindilatti. O atleta de 46 anos disputou as seis edições com participação brasileira nos Jogos de Inverno. Ele, inclusive, será o porta-bandeira do país na cerimônia de encerramento, que acontece hoje, às 16h (de Brasília).

"Essa competição foi sensacional. Estão os melhores do mundo. Ralamos bastante para chegar aqui. E chegar aqui e fazer o melhor resultado do bobsled do Brasil é um feito muito grande. Só temos a evoluir. Esses meninos vão crescer de forma grandiosa, e quero estar por perto para ajudar esses atletas. A gente sabe que uma hora tem que acabar esse lado de alto rendimento. Eu me preparei para isso. O Brasil está em boas mãos", disse Edson Bindilatti, ao sportv

Já o pódio contou com uma dobradinha da Alemanha. O quarteto formado por Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jorn Wenzel e Georg Fleischhauer ficou com o ouro. Francesco Friedrich, Matthias Sommer, Alexander Schuller e Felix Straub ficaram com a prata. Os suíços Michael Vogt, Andreas Hass, Amadou David Ndiaye e Mario Aeberhard levaram o bronze.

O Brasil se despede dos Jogos Olímpicos de Inverno com a melhor campanha da história, isso por conta da medalha de ouro de Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante do esqui alpino.