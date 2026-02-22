SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo afastou os rumores de uma possível despedida do futebol árabe.

Após desfalcar o Al-Nassr por três partidas por divergências com o fundo de investimentos que financia a equipe, o português voltou fazendo gols em duas partidas seguidas e deu uma entrevista para tranquilizar os fãs do clube auriazul.

Cristiano Ronaldo deu uma entrevista ao canal saudita Thmanyah após a vitória do Al-Nassr por 4 a 0 contra o Al-Hazem, que colocou o time na liderança do Campeonato Saudita. O português balançou as redes duas vezes no duelo e chegou a 964 gols.

Estou muito feliz. Já disse isso muitas vezes. Eu pertenço à Arábia Saudita. É um país que me acolheu muito bem, minha família, meus amigos. Estou feliz aqui. Quero continuar aqui. Cristiano Ronaldo

Recentemente, CR7 fez uma "greve" e ficou fora de três partidas do Al-Nassr. O astro português protestou contra o Fundo de Investimento Saudita (PIF) que financia os quatro maiores clubes da Arábia Saudita.

Cristiano estava insatisfeito com a atuação do fundo durante a janela de transferências do clube, que contratou apenas um jogador no mercado. Além disso, CR7 cobrava pagamentos atrasados de funcionários e colaboradores da equipe.

O português se negou a jogar ficou fora de duas partidas no início de fevereiro, contra Al-Ittihad e Al-Riyadh pelo campeonato nacional, além de um confronto contra o Arkadag pela Liga dos Campeões da Ásia. Com o acerto nos pagamentos dos funcionários, o português voltou a jogar contra o Al-Fateh no dia 14.

O PIF investe no Al-Nassr, Al-Ittihad e A-Alhi, além do Al-Hilal, que supostamente estaria recebendo mais atenção do fundo de acordo com CR7. O Al-Hilal, ex-time de Neymar na Arábia Saudita, contratou o francês Karim Benzema na atual janela de transferências.