SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Franca voltou à liderança do NBB neste domingo (22) após vencer o Vasco por 85 a 80 em jogo sofrido realizado no Ginásio de São Januário. Georginho de Paula foi o destaque da partida fazendo um triplo-duplo com 22 pontos, 13 rebotes e 11 assistências.

Embora fosse o confronto do lanterna contra um time que disputa a liderança do campeonato, o jogo foi muito equilibrado com o Franca tendo muitas dificuldades contra a defesa vascaína, enquanto o Vasco conseguia tem um bom aproveitamento no ataque. Durante o terceiro quarto, o cruzmaltino chegou a estar vencendo a partida.

Com o resultado, o Franca está em segundo com dois jogos a mais e 79% de aproveitamento, atrás do Pinheiros, que tem uma vitória a menos mas está com 81.5% de aproveitamento, enquanto o Vasco segue em último com apenas quatro vitórias.

O NBB fará uma parada para a Data-FIBA - Eliminatórias para a Copa do Mundo - e retorna no dia 4 de março. O próximo jogo do Vasco será contra o Rio Claro no dia 6 e o Franca, com compromissos pela BCLA no meio do caminho, volta a jogar pela liga apenas no dia 19 contra o Unifacisa.

O jogo

Nos primeiros dois minutos, o Vasco ficou à frente e conseguiu evitar que o Franca pontuasse, mas quando o cronômetro marcava quatro minutos, o placar já era de 10 a 7 pro time paulista. O time da casa arriscava e assim, empatou em 15 a 15. Equilibrado, o primeiro quarto acabou em 24 a 20 para os paulistas.

O equilíbrio se manteve no começo do segundo período, mas o Franca conseguiu abrir vantagem em 31 a 24. Depois de chegar a abrir dez pontos, o Vasco conseguiu diminuir para quatro e o técnico Helinho pediu tempo, com 37 a 33 no placar para os paulistas. Depois da parada, os francanos chegaram a abrir diferença, mas assim como já havia acontecido, os cariocas conseguiram diminuir e o jogo foi para o intervalo no placar de 48 a 45 para o Franca.

Na temporada, o Vasco mostrou tem um segundo tempo inferior ao começo do jogo, principalmente nos terceiros quartos, mas não foi assim no início deste período hoje. O time começou bem e ficou colado no Franca nos primeiros minutos. Restando cinco minutos, o Vasco virou pra 57 a 56 e levou a torcida foi a loucura.

Após a vantagem aumentar para quatro pontos, os paulistas pararam o jogo. Os cariocas seguiam jogando bem, mas o Franca conseguiu empatar e virar nos segundos finais do período para 64 a 62.

Logo no começo do quarto período, o Vasco diminuiu a vantagem para apenas um ponto. Na metade do quarto, a vantagem era de quatro pontos para o time paulista mas uma cesta de três de Basílio para os cariocas, voltou a deixar o jogo tenso. Porém, o Franca conseguiu pegar o domínio do jogo, abriu 81 a 75 e fez o cruzmaltino pedir tempo.

Na volta, a equipe francana conseguiu manter a diferença, mas viu uma bola de três vascaína cair faltando 19 segundos e Helinho parou o jogo. No final, o Franca conseguiu pontuar e ficou com a vitória.