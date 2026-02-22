SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, voltou a se desculpar neste domingo (22) pelas declarações misóginas contra a árbitra Daiane Muniz, após a eliminação para o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista.

As falas provocaram reações do próprio Red Bull Bragantino, que avalia sanções ao seu atleta, e da FPF (Federação Paulista de Futebol), que enviará os áudios para avaliação da Justiça Desportiva.

"Estava de cabeça quente e muito frustrado pelo resultado da nossa equipe e acabei falando o que não deveria e poderia", escreveu o jogador em suas redes sociais.

"Reconheço o meu erro e a infelicidade da minha declaração. Estou muito triste e peço desculpas do fundo do meu coração. Espero sair desse episódio uma pessoa melhor. Prometo aprender com esse erro", acrescentou ele.

Autor do gol da equipe do interior paulista na derrota do time da casa por 2 a 1 na noite de sábado (21), Marques disparou críticas ao trabalho da árbitra Daiane Muniz, atribuindo supostas falhas durante a partida ao fato dela ser mulher.

"Primeiramente, quero falar da arbitragem. Porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta", afirmou o zagueiro.

"A gente trabalha todo dia, deixa a família em casa, para ela vir e acabar com nosso sonho. Era um sonho da gente chegar na semifinal", acrescentou o zagueiro.

Na saída dos vestiários, já arrependido, Marques afirmou que havia procurado Daiane para se desculpar pelas declarações.

"Estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisas que não deveria naquele momento", disse o zagueiro. "Estou mal, triste. A minha esposa já me xingou, minha mãe já me xingou. Todo ser humano erra. Estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres."

Ele acrescentou que Daiane aceitou as desculpas. "Ela só falou para ter mais cuidado com as palavras, porque têm mulheres que não vão aceitar."

O Red Bull Bragantino também se pronunciou e reforçou o "pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques."

"Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta", acrescentou o Bragantino.

A FPF publicou nota em que condenou duramente as falas de Gustavo Marques. "É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta", disse a federação.

"Uma declaração em relação à árbitra Daiane Muniz que reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu gênero", destacou a FPF.

A federação acrescentou que Daiane Muniz "é uma árbitra FPF/CBF/FIFA da mais alta qualidade técnica, correta e de caráter", e que encaminhará as declarações à Justiça Desportiva, "para que esta tome todas as providências cabíveis."