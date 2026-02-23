SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem conversas em andamento pela extensão de contrato de Lucas Moura.

NEGOCIAÇÕES ABERTAS

As tratativas ainda são iniciais. Executivo de futebol do clube, Rui Costa é quem lidera os contatos com Júnior Pedroso, intermediário do atleta.

As partes ainda debatem detalhes como o tempo do novo vínculo e outras questões contratuais.

O São Paulo demonstra otimismo nos bastidores pela permanência do camisa 7, que pode deixar o clube em dezembro.

Como o UOL revelou na última semana, o Tricolor havia definido que abriria negociações pela renovação do camisa 7. O mesmo vale para o atacante Calleri, mas essa conversa ainda não foi iniciada.

PRÓXIMOS DA FILA

Há um entendimento natural de que, diferentemente de Luciano, que já teve extensão até 2028 anunciada, tanto Calleri quanto Lucas viveram problemas físicos graves no ano passado ?o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, enquanto o meia passou por uma artroscopia no joelho que atrasou seu trabalho físico.

Os dois, porém, têm vivido bom início de temporada, sendo peças-chave da atual sequência ? de seis vitórias e apenas um empate ?que culminou na vice-liderança do Brasileirão e na classificação às semifinais do Paulistão.

A leitura interna é de que, pela idolatria, nenhum dos dois deve usar o fim de contrato para pressionar a direção, seja para buscar propostas no mercado ou tentar grande valorização salarial. Dessa forma, o Tricolor avança com tranquilidade.

UMA ATRÁS DA OUTRA

O São Paulo acertou quatro renovações de contrato em três dias para encaminhar a permanência de nomes importantes do atual elenco. Além de Luciano, outros três jogadores já praticamente acertaram permanência para além de 2026.

Marcos Antônio é a mais recente delas. O jogador chegou a um acordo verbal com o clube e assinará, nos próximos dias, novo contrato até dezembro de 2030.

O zagueiro Sabino também entrou em acordo para ampliar seu atual vínculo, que expira em dezembro. O defensor assinará em breve até 2028.

Por fim, Negrucci também renovou. O volante cria da base, que já podia assinar um pré-contrato com outra equipe desde o mês passado, terá vínculo até 2030, também com uma cláusula de extensão por mais um ano atrelada a metas. O anúncio deve vir nesta semana.