(UOL/FOLHAPRESS) - Além de superar a Portuguesa para se garantir na semifinal do Paulistão, o Corinthians também teve que vencer um rival que vem se fazendo presente: o desgaste físico. Na classificação deste domingo (22), que veio nos pênaltis, o técnico Dorival Júnior continuou realizando um rodízio na escalação para controlar a carga de seus jogadores.

RIVAL INVISÍVEL

O cansaço dos jogadores tem feito com que Dorival Júnior rode o elenco. O técnico ainda não repetiu a mesma escalação por dois jogos consecutivos em 2026.

O setor que menos tem sofrido mudanças é a zaga. O quarteto formado por Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu tem sido constante, com as alterações sendo mais do meio para a frente.

A partida deste domingo (22) foi um reflexo do cansaço, principalmente pelo duelo anterior. Na última quinta-feira, o Timão enfrentou o Athletico-PR no gramado sintético da Arena da Baixada, que gerou reclamações e atrapalhou na recuperação dos jogadores.

"Hoje estava mais pesado que o normal. Acho que pelo jogo na Arena da Baixada, tivemos pouco tempo de recuperação, foi um jogo muito duro, num campo complicado, leva mais tempo para recuperar o corpo. Procurei descansar ao máximo, mas é pouco tempo de descanso. Já estou acostumado, na verdade, a entrar um pouco cansado no jogo, faz parte, nosso calendário não dá outra opção", disse Gustavo Henrique após o jogo contra a Portuguesa.

Além de exigir o rodízio de Dorival, o desgaste físico também tira opções para o técnico corintiano. Kaio César, Matheus Pereira e Yuri Alberto têm sido desfalques por problemas musculares, enquanto o lateral Hugo é o único afastado por problemas ligamentares.

O treinador tem pedido mais reforços e acredita que precisa de mais nomes para ter uma equipe forte. Enquanto não tem isso, Dorival tem mantido seu plano de rodízio para tentar alcançar os objetivos da temporada.

"Nós queremos brigar pelo Brasileiro se estivermos com possibilidade de jogar com time composto em todos os jogos. Não temos essa possibilidade em todos os jogos. Hoje, voltou o Bidon. Estamos na expectativa da volta de Yuri e Kaio César. A cada rodada, tem muitos problemas e a recuperação de um jogo para o outro. Tivemos uma 'folga' de 12 dias e depois estávamos em campo e jogando clássicos", disse Dorival Júnior.

RODÍZIO DEVE CONTINUAR

A classificação nos pênaltis contra a Lusa era a única possibilidade que o Corinthians tinha para evitar um clássico contra o Palmeiras na semifinal. Agora, o Timão vai encarar o Novorizontino em busca da decisão, enquanto Palmeiras e São Paulo farão clássico na outra chave. Os duelos pela semifinal devem acontecer no final de semana.

De olho na final e na disputa no Brasileiro, Dorival Júnior deve seguir com o rodízio, mas mantendo titulares em campo. No próximo duelo, contra o Cruzeiro, na quarta-feira, o Corinthians chegará com um dia a menos de descanso ?a equipe mineira jogou no sábado contra o Pouso Alegre, pela semifinal do Campeonato Mineiro.

"O Cruzeiro jogou ontem, nós estamos jogando hoje no fim do dia. Quarta, jogo contra o Cruzeiro com um dia a mais de recuperação. Faz diferença, mas temos obrigação de chegar e fazer o resultado. O futebol é assim. Ainda que a gente tente explicar. Se a gente não tivesse feito o empate e a virada, falariam que era choro", disse Dorival Júnior.

Embora a torcida veja como positivo o confronto contra o Novorizontino, evitando um clássico na semifinal, o elenco se preocupa com o rival, que teve a melhor campanha na primeira fase do Paulistão. Com isso, um time com mais reservas contra a equipe do interior ?visando poupar os titulares para o Brasileiro? não deve acontecer.

"A projeção é de um jogo muito difícil. Sabemos que jogar lá é muito complicado, já jogamos ano passado, não é à toa que estão fazendo uma grande campanha. Vamos estudar o time deles e treinar para que a gente possa fazer um grande jogo e buscar mais uma final para o Corinthians", falou Gustavo Henrique.