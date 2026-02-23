(UOL/FOLHAPRESS) - Destaque do Franca na temporada e da seleção, Georginho brilhou em mais um jogo, agora na vitória contra o Vasco por 85 a 80 neste domingo (22) no Ginásio de São Januário, fazendo um triplo-duplo com 22 pontos, 13 rebotes e 11 assistências.

Para ele, a vitória foi muito importante, principalmente pelo fato do próximo jogo do Franca pelo NBB ser apenas em 19 de março e o time estar na briga pela liderança. A equipe está na segunda colocação com dois jogos a mais que o líder Pinheiros.

"A gente sabia da importância do jogo desta segunda-feira (23), por a gente ter um intervalo agora até jogar o próximo jogo na NBB. A gente tem a janela da seleção, janela da BCLA, então terminar essa fase no mês de fevereiro com uma vitória era muito importante", disse.

O atleta ainda ressaltou a dificuldade de jogar contra o Vasco, mesmo com o time sendo lanterna, tendo feito jogo duro contra a equipe de Franca.

Não foi um jogo fácil, apesar da equipe do Vasco estar mais pra baixo na tabela, eles têm uma equipe muito qualificada, e eles mostraram isso em quadra, foi um jogo bem duro pra gente, fisicamente muito desgastante, mas estou feliz que a gente saiu com a vitória.

Com protagonismo na seleção, Georginho agora vira o foco para as eliminatórias da Copa do Mundo de basquete, como jogos nos dias 27 de fevereiro e 2 de março contra Venezuela e Colômbia, respectivamente, em Belo Horizonte.