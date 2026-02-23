SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Herói do Corinthians na classificação para as semifinais do Paulista, Hugo Souza se solidarizou com a árbitra Daiane Muniz após a fala machista de Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, no último sábado (21).

"Queria publicamente expressar meus sentimentos sobre o que aconteceu obtem na entrevista [do jogador] do Bragantino. Isso não tem que acontecer. A gente é chato, reclama, sabe que os juízes erram e acertam, mas não é pelo fato de ser homem ou mulher que a gente vai diferenciar as coisas. A gente vai cobrar quando tiver que cobrar, mas que seja da mesma forma. Meus sentimentos à árbitra. O jogador do Bragantino foi muito infeliz", disse Hugo à CazéTV.

O QUE ACONTECEU

Gustavo Marques afirmou que uma mulher não deveria apitar um jogo envolvendo grandes times. A declaração após a eliminação do Red Bull Bragantino nas quartas de final do Paulista. O time perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, em jogo apitado por Daiane Muniz.

"Tenho que falar da arbitragem: não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Ela não foi honesta, pelo que fez. Todo o mérito para o São Paulo, pela camisa, tradição, mas ela puxou para eles. Para ela, o São Paulo foi maior", disse o jogador

O jogador pediu desculpas à árbitra, falou com a imprensa e também se manifestou nas redes sociais: "Estava de cabeça quente e muito frustrado pelo resultado da nossa equipe e acabei falando o que não deveria e poderia", escreveu no Instagram.

O Red Bull Bragantino afirmou, em nota oficial, que "não compactua e repudia a fala machista" de seu atleta: "Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta".

A Federação Paulista afirmou que levará o caso à Justiça Desportiva e fez uma campanha contra o machismo. A FPF colocou na placa de publicidade do jogo entre Portuguesa e Corinthians a mensagem: "Preconceito não apita. Respeito é regra. Competência não tem gênero".