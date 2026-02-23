(UOL/FOLHAPRESS) - Depois dos dois gols marcados contra o Capivariano, Vitor Roque se aproximou dos números do companheiro de ataque do Palmeiras, Flaco López. A dupla, que deu show em 2025, recupera o equilíbrio nesta temporada, com ambos de olho em uma vaga em suas respectivas seleções para a Copa do Mundo.

DUPLA PEGANDO RITMO

Depois de um 2025 que rendeu 45 gols ao Palmeiras ?20 de Roque e 25 de Flaco ? a dupla teve um início de 2026 mais devagar que o esperado. Principalmente pelo lado do camisa 9 que, até a partida deste domingo (22), tinha marcado apenas duas vezes em nove jogos na temporada, enquanto o argentino já somava cinco gols em 10 partidas.

O fator que mais atrapalhou o Tigrinho foi uma lesão que sofreu ainda na pré-temporada. Durante um jogo-treino, o atacante torceu o tornozelo e começou o ano com menos ritmo que Flaco.

Após o início complicado, Roque está recuperando a boa forma e se aproximou da quantidade de gols do companheiro ? quatro contra cinco, embora o argentino some três assistência no ano, contra nenhuma do camisa 9.

Mesmo que não veja os números como uma disputa, o Tigrinho sabe que a boa forma de ambos só traz benefícios ao Palmeiras. A dupla ofensiva balançou as redes pelo menos uma vez nos últimos quatro jogos do Verdão ? o primeiro gol de Roque contra o Capivariano, inclusive, teve origem em cruzamento de Flaco.

Não é uma disputa em si, estamos aqui para ajudar o Palmeiras, o Flaco é um jogador incrível e tenho sorte de jogar do lado dele. Espero ajudar ele a marcar gols e que ele também me ajude a marcar, como foi na temporada passada, para ajudarmos o Palmeiras.Vitor Roque, após o jogo contra o Capivariano

DE OLHO NAS LISTAS

A boa fase também faz com que a dupla palmeirense sonhe com uma vaga na Copa do Mundo por suas respectivas seleções. A próxima Data Fifa, em março, é a última antes da lista final para o Mundial ? o Brasil terá amistosos contra França, no dia 26, e Croácia, no dia 31. Já a Argentina joga a Finalíssima contra a Espanha, no dia 27, e faz um amistoso contra o Qatar, também no dia 31.

O sonho da Copa do Mundo está mais próximo para Flaco López. O argentino esteve presente nas últimas duas Datas Fifa da Argentina e foi titular no amistoso contra Porto Rico, dando uma assistência. Já Vitor Roque foi chamado apenas uma vez pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, e jogou 45 minutos em amistoso contra a Tunísia.

A maior seleção que eles podem representar para estarem mais próximos, quem sabe, de ir a uma Copa do Mundo, é trabalhar diariamente para serem titulares desta seleção que é o Palmeiras. Se fizerem isso, talvez as portas podem estar abertas, mas é algo que eles não controlamAbel Ferreira, técnico do Palmeiras

Depois da lista de março, a próxima convocação já será para a Copa do Mundo. O Brasil ainda fará amistosos contra Panamá e Egito antes do Mundial, enquanto a Argentina não divulgou sua programação.

Embora tenha tido pouco tempo com Ancelotti, Vitor Roque ainda sonha com uma vaga na Copa. Para isso, se manter no mesmo ritmo que o companheiro de ataque no Palmeiras será fundamental.

"Estou focado aqui no Palmeiras, vou continuar trabalhando com muita humildade e, se Deus quiser e vier uma convocação, vou ficar muito feliz", disse o jogador.