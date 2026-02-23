SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação do Santos para o Novorizontino no Paulista, neste domingo (22), teve um peso ainda maior para Neymar.

MENOS CHANCES

Neymar terá menos chances para impressionar Ancelotti por uma vaga para jogar a Copa do Mundo. Se passasse, o Santos faria de um até três jogos a mais no Paulista. Agora, a equipe tem só o Brasileiro e a Copa do Brasil pela frente.

A seleção terá uma convocação no próximo mês. A lista ?a última antes da oficial para a Copa? está prevista para ser anunciada no dia 16 de março para os amistosos contra Croácia e França. Até lá, Neymar terá somente três jogos pelo Santos, contra Vasco, Mirassol e Corinthians, todos pelo Brasileirão.

O número de jogos é curto até mesmo pensando na convocação final para a Copa, prevista para 19 de maio. Até lá, o Santos tem 15 jogos previstos, sendo 13 pelo Brasileiro e dois pela Copa do Brasil.

Neymar ainda não tem muito tempo em campo no ano. Após se recuperar de uma cirurgia de correção no menisco do joelho esquerdo, o camisa 10 só estreou na temporada na semana passada, jogando 45 minutos durante a vitória sobre o Velo Clube, pelo Paulisto. O jogo deste domingo (22), contra o Novorizontino, foi o primeiro em que ele atuou por 90 minutos desde a volta.

O Santos e o jogador tiveram cautela para o retorno. O camisa 10 voltou a treinar com bola somente no dia 27 de janeiro ? a cirurgia foi realizada em 22 de dezembro do ano passado. Mesmo após ter mais tempo de treinamento, o astro ficou de fora dos jogos contra Noroeste (Paulisto) e Athletico (Brasileiro).

Queria voltar a jogar essa temporada estando totalmente 100%, por isso que segurei alguns jogos. Sei que muita gente fala muita besteira e não sabe do dia a dia, mas tenho que aguentar. O Santos fez um planejamento muito bom neste quesito. Obviamente que eu queria voltar para ajudar meu time, mas acabei segurando para voltar 100%, sem dor, sem medo e sem nada. Neymar, à CazéTV

ESPAÇO CURTO E POSSÍVEL APOSENTADORIA

Neymar vê o espaço na seleção ficar ainda mais apertado a cada convocação. Em meio às lesões e pouco tempo em campo, o jogador viu vários nomes já "garantirem" vaga na Copa após a chegada de Carlo Ancelotti. O treinador, além disso, ressaltou várias vezes que a parte física é fundamental para uma convocação de qualquer atleta.

Posso até chamar um jogador que não esteja com intensidade para o primeiro, ou para o segundo jogo. Mas não vou chamar um jogador que não possa ter intensidade durante toda a Copa. Precisamos de jogadores fisicamente em nível top. Carlo Ancelotti, após convocação em novembro

Ao mesmo tempo, Neymar não descarta a aposentadoria ao final do ano. O jogador do Santos evita fazer planos de longo prazo na carreira.

Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Pode ser que chegue em dezembro e eu queira aposentar. Estou vivendo ano a ano. Tem esse ano, que é muito importante não só para o Santos, mas para a seleção brasileira, e para mim também. Neymar, à CazéTV

Enquanto isso, Neymar tenta a volta à seleção brasileira. O último jogo do astro pelo Brasil foi em 18 de agosto de 2023, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Naquele duelo, o meia-atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deu início à uma longa saga de recuperação e lesões seguidas.

*

CALENDÁRIO DE NEYMAR

26/2 - Santos x Vasco (Brasileiro)

10/3 - Mirassol x Santos (Brasileiro)

15/3 - Santos x Corinthians (Brasileiro)

16/3 - Convocação da seleção para amistosos*

18/3 - Santos x Internacional (Brasileiro)

22/3 - Cruzeiro x Santos (Brasileiro)

1/4 - Santos x Remo (Brasileiro)

5/4 - Flamengo x Santos (Brasileiro)

12/4 - Santos x Atlético-MG (Brasileiro)

19/4 - Santos x Fluminense (Brasileiro)

22/4 - Copa do Brasil**

26/4 - Bahia x Santos (Brasileiro)

3/5 - Palmeiras x Santos (Brasileiro)

10/5 - Bragantino x Santos (Brasileiro)

13/5 - Copa do Brasil**

17/5 - Santos x Coritiba (Brasileiro)

19/5 - Convocação da seleção para Copa*

*Datas previstas

**Adversário ainda será definido e datas previstas