(UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de conselheiros do São Paulo Futebol Clube protocolou nas últimas horas um requerimento ao presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres, solicitando a recomendação à Harry Massis do desligamento por justa causa dos diretores responsáveis pelo departamento jurídico e de marketing do clube. O pedido tem como base suposta violação do Estatuto envolvendo o novo uniforme número 1 da equipe profissional.

No documento, os signatários afirmam que o uniforme lançado institucionalmente e utilizado pelo time masculino profissional para a temporada de 2026 descumpre o artigo 157, parágrafo 1º, do Estatuto Social. Segundo a interpretação apresentada, o texto determina que as listras horizontais da camisa devem ser totalmente cobertas pelo emblema do clube, exigência que não teria sido respeitada no novo modelo.

Os conselheiros argumentam que o uniforme foi aprovado pela diretoria em 2025 ?especialmente pelas áreas de Marketing e Jurídica?, sob o comando do presidente Julio Casares. O documento ressalta ainda que os responsáveis pelas pastas à época da aprovação permanecem em seus cargos e mantêm vínculo contratual com o clube.

Diante disso, os conselheiros pedem que, nos termos do artigo 75 do Estatuto Social, o Conselho oficie a Diretoria Eleita para que promova o desligamento com justa causa de Érica Duarte, diretora executiva Jurídica, e Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing. Além disso, solicitam que sejam informados os nomes de outros funcionários, diretores, prestadores de serviço e eventuais conselheiros que tenham participado da aprovação e da autorização do uso do uniforme, para posterior apuração de responsabilidades.

O requerimento é assinado pelos conselheiros Caio Augusto de Moraes Forjaz, Fabio Giaconi de Brito Machado, José Alexandre Médicis da Silveira e Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa.

O documento também menciona antecedentes recentes envolvendo a gestão. O texto cita sindicância externa independente contratada pelo clube para investigar a comercialização ilegal do camarote 3A do estádio Morumbis durante show da cantora Shakira. Segundo o requerimento, "foi apurado que o sr. Eduardo Toni foi omisso no referido episódio que causou prejuízo financeiro e dano à imagem do clube".

Agora, caberá ao presidente do Conselho Deliberativo analisar o pedido e definir os próximos encaminhamentos dentro das normas estatutárias do clube.