A erosão que comprometeu a pista e interrompeu o tráfego na Avenida Garcia Rodrigues Paes provocou o adiamento da 10ª Corrida Tecnobit Informática, em Juiz de Fora. A prova foi remarcada para o dia 8 de março, com largada às 8h.

A largada e a chegada seguem confirmadas no Clube ABCR, na Avenida Ministro Espírito Santo. O percurso foi ajustado para 5,7 quilômetros, passando pela Avenida Garcia Rodrigues Paes até o trevo no cruzamento com a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

Com a mudança na data, as inscrições foram prorrogadas até 1º de março.

Reembolso

Atletas que optarem por não participar podem solicitar reembolso até quarta-feira (25), pelo site oficial do evento ou através do e-mail tecnobitshopping@hotmail.com. Também é possível fazer o pedido presencialmente na loja Tecnobit Informática, no Santa Cruz Shopping.

Entrega de kits

A retirada dos kits será na loja Camorra Tennis, na Rua Marechal Deodoro, 402, Centro, nos dias 6 de março, das 13h às 17h, e 7 de março, das 9h às 12h.

Corrida infantil

A prova infantil está mantida para o dia 7 de março, às 15h30, na arena do evento, próxima ao Clube ABCR, no Complexo IMBEL.

Mais informações podem ser obtidas com a organização do evento ou com a Secretaria de Esporte e Lazer.

Buraco | De | juiz de fora