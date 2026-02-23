SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Portuguesa repudiou as ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Corinthians, na saída de campo do Canindé, após a vitória alvinegra, nos pênaltis, pelas quartas de final do Paulista.

O clube informou que trabalha para identificar e punir os responsáveis. A Portuguesa também se colocou à disposição do poder público.

Não toleramos tais atos e reforçamos que "torcedores" como esses não são bem-vindos no Canindé e em nenhum outro espaço da sociedade. Trecho de nota oficial da Portuguesa

Hugo Souza foi chamado de "sem dente", "favelado" e "piolhento" por torcedores da Portuguesa. A Jovem Pan divulgou o vídeo com os insultos.

O goleiro respondeu mandando beijinhos e foi para o vestiário. Até o momento, ele não se manifestou sobre o episódio.

Hugo defendeu três pênaltis e colocou o Corinthians na semifinal estadual. O Alvinegro enfrentará o Novorizontino no fim de semana.

VEJA, NA ÍNTEGRA, A NOTA DA PORTUGUESA

"A Portuguesa SAF vem, por meio desta, repudiar as ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Sport Club Corinthians Paulista, após o jogo realizado na noite do último domingo (22), no Estádio do Canindé.

Reforçamos a nossa solidariedade ao atleta e ao clube, com quem temos boa relação institucional e já estamos em contato sobre o tema, assim como condenamos fortemente o racismo e todas as formas de discriminação.

Estamos trabalhando para a pronta identificação dos responsáveis pelas ofensas e definiremos as punições cabíveis, além de nos colocarmos à disposição do poder público caso seja necessário.

Não toleramos tais atos e reforçamos que "torcedores" como esses não são bem-vindos no Canindé e em nenhum outro espaço da sociedade".