RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco tem Renato Gaúcho como um dos nomes para substituir Fernando Diniz, demitido neste domingo (22) após derrota para o Fluminense, por 1 a 0, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

REUNIÃO PARA DEFINIR PONTOS

A diretoria vascaína se reuniu nesta segunda-feira (23) de manhã e levantou pontos a serem considerados na busca por um novo técnico: atual elenco, virtudes e deficiências do treinador, gestão de pessoas, estrutura e modelo de jogo.

Renato, por exemplo, já havia sido um nome tentado pelo presidente Pedrinho, em 2024. Eles chegaram a se reunir, mas não houve acerto pela questão salarial. Portaluppi fez uma pedida acima do que o Vasco estava disposto a pagar. Com o entrave, o clube acertou com Fábio Carille.

Outros nomes agradam, como o Rafael Guanaes, do Mirassol, e Marcelo Galhardo, do River Plate. Ambos, porém, possuem contrato com suas respectivas equipes, o que torna a negociação mais complicada. Renato Gaúcho, por sua vez, está livre no mercado e no Rio de Janeiro, onde possui residência fixa. Uma reunião deve acontecer nos próximos dias entre as partes.

INTERINO COMANDA CONTRA O SANTOS

O fato é que, para o jogo contra o Santos, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro (SP), pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino ainda será comandado pelo interino Bruno Lazaroni, auxiliar-fixo do clube.

Há uma expectativa da diretoria, porém, que o novo treinador já esteja à beira do campo no próximo domingo, contra o Fluminense, no Maracanã, no jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca.