SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FPF divulgou as datas e horários dos jogos das semifinais do Campeonato Paulista de 2026.

O QUE ACONTECEU

Novorizontino e Corinthians abrem as semifinais no sábado. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi.

Palmeiras e São Paulo duelam no domingo, a partir das 20h30. O duelo ocorre na Arena Barueri.

Os dois jogos serão transmitidos por Record (TV aberta), TNT Sports (TV fechada), HBO Max (streaming) e CazéTV (YouTube).

Os duelos das semifinais foram definidos neste domingo (22). O Novorizontino passou pelo Santos após vencer o rival por 2 a 1, e o Corinthians eliminou a Portuguesa, nos pênaltis, após 1 a 1 com bola rolando. No sábado, Palmeiras e São Paulo passaram por Capivariano e Bragantino, respectivamente.

As semifinais serão decididas em jogos únicos. O mando de campo foi definido com base na tabela geral do Paulista ?o Novorizontino tem a melhor campanha, e o Palmeiras é o segundo melhor entre os classificados.

Somente a final do Paulista terá jogos de ida e volta. O primeiro deles será disputado na casa do time com pior campanha, e o duelo decisivo ocorrerá no estádio do que tiver mais pontos até lá.