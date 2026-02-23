SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bragantino anunciou, na tarde desta segunda-feira (23), uma multa ao zagueiro Gustavo Marques, que protagonizou falas machistas depois da derrota da equipe para o São Paulo, em jogo realizado no último sábado pelas quartas de final do Paulista.

O jogador receberá uma multa de 50% do salário. Outra penalização dada pelo Bragantino é a ausência do zagueiro da lista dos relacionados para o jogo contra o Athletico, que será realizado na quarta, pelo Brasileiro.

A quantia será destinada à ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade. A entidade atua em Bragança Paulista, cidade do time de Gustavo Marques.

VEJA NOTA DO BRAGANTINO

"O Red Bull Bragantino informa que o zagueiro Gustavo Marques receberá uma multa de 50% do total de seus vencimentos em consequência das declarações machistas feitas contra a árbitra Daiane Muniz, após a partida contra o São Paulo. Ele também não será relacionado para o jogo contra o Athletico-PR, na quarta-feira.

O valor da multa será destinado para a ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina.

O Red Bull Bragantino mantém conversas com a própria ONG e com outras instituições de Bragança Paulista para que medidas sociais e educativas, que já acontecem ao longo do ano, sejam intensificadas e propagadas dentro do clube e em nossa sociedade."

FALA MACHISTA

Após Bragantino 1x2 São Paulo, comandado por Daiane Muniz, Gustavo Marques disse que uma mulher não deveria apitar um jogo envolvendo grandes times. Ele alegou que sua equipe acabou prejudicada pela responsável pelo apito.

Tenho que falar da arbitragem: não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Ela não foi honesta pelo que fez. Todo o mérito para o São Paulo, pela camisa, tradição, mas ela puxou para eles. Para ela, o São Paulo foi maior. [...] A FPF tem que olhar e não colocar mulher para apitar jogo desse tamanho. Com todo respeito às mulheres do mundo, sou casado, tenho minha mãe. Desculpa se falei algo contra as mulheres, mas ela não tem capacidade para apitar um jogo dessesGustavo Marques, zagueiro do Bragantino

Depois da entrevista, ele voltou a falar com jornalistas e pediu desculpa pela atitude. O jogador ainda disse que estava "de cabeça quente" e "muito frustrado" com a derrota.