A Arena Pantanal, em Cuiabá, será a sede do grupo do Brasil na primeira edição feminina da Fifa Series. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23) pela entidade que regula o futebol no mundo. Na chave da seleção brasileira estão também Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia. Os jogos serão nos dias 11, 14 e 18 de abril (programação ao final do texto). Outros oito países, divididos em dois grupos, disputarão o torneio na Tailândia e Costa do Marfim. O Fifa Series será o primeiro grande evento da modalidade, antes da Copa do Mundo de 2027 no Brasil.

Inaugurada em 2014 para a Copa do Mundo masculina no Brasil, a Arena Pantanal tem capacidade para aproximadamente 44 mil espectadores. Para a coordenadora de seleções feminina da CBF, Cris Gambaré, a escolha de uma cidade no Centro-Oeste do país é um sinal claro de descentralização e democratização da modalidade.

O futebol feminino brasileiro vive um momento estratégico de consolidação e expansão, e expandir significa sair do eixo tradicional, ocupar novos espaços e criar novas referências. Quando a cidade abraça o projeto, a transformação vai além dos 90 minutos. Fica o legado para os clubes locais, para as categorias de base, para as escolas e, principalmente, para as próximas gerações", ressaltou Gambaré.

O Fifa Series ocorrerá concomitantemente na Tailândia (além do país-sede, estão República Democrática do Congo, Nepal e seleção da Oceania) e na Costa do Marfim (país-sede, Mauritânia, Paquistão, Ilhas Turks e Caicos). A edição masculina do torneio reunirá 36 seleções, distribuídas em nove grupos. A seleção masculina brasileira não competirá.

The FIFA Series 2026 match schedule is here!



This years edition will feature 48 national teams representing almost a quarter of FIFAs 211 Member Associations pic.twitter.com/8Bv4mkV0ob FIFA (@FIFAcom) February 23, 2026

Prata olímpica em Paris 2024 e campeã da Copa América, a seleção brasileira segue em preparação para o primeiro Mundial feminino no Brasil, no ano que vem. Antes do Fifa Séries, a Amarelinha entra em campo fora de casa em três amistosos: contra Costa Rica (27 de fevereiro, às 22h), Venezuela (4 de março, às 18h) e México (7 de março, às 20h). A seleção também já tem amistoso programado contra os Estados Unidos no período da Data Fifa de 1º a 9 de junho o local ainda não foi definido.

Jogos do Fifa Series na Arena Pantanal

11 de abril

Canadá x Zâmbia - 15h

Brasil x Coreia do Sul - 21h30

14 de abril

Canadá x Coreia do Sul - 15h

Brasil x Zâmbia - 21h30

18 de abril

Coreia do Sul x Zâmbia - 15h

Brasil x Canadá - 21h30

