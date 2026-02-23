Inaugurada em 2014 para a Copa do Mundo masculina no Brasil, a Arena Pantanal tem capacidade para aproximadamente 44 mil espectadores. Para a coordenadora de seleções feminina da CBF, Cris Gambaré, a escolha de uma cidade no Centro-Oeste do país é um sinal claro de descentralização e democratização da modalidade.
O futebol feminino brasileiro vive um momento estratégico de consolidação e expansão, e expandir significa sair do eixo tradicional, ocupar novos espaços e criar novas referências. Quando a cidade abraça o projeto, a transformação vai além dos 90 minutos. Fica o legado para os clubes locais, para as categorias de base, para as escolas e, principalmente, para as próximas gerações", ressaltou Gambaré.
O Fifa Series ocorrerá concomitantemente na Tailândia (além do país-sede, estão República Democrática do Congo, Nepal e seleção da Oceania) e na Costa do Marfim (país-sede, Mauritânia, Paquistão, Ilhas Turks e Caicos). A edição masculina do torneio reunirá 36 seleções, distribuídas em nove grupos. A seleção masculina brasileira não competirá.
The FIFA Series 2026 match schedule is here!FIFA (@FIFAcom) February 23, 2026
This years edition will feature 48 national teams representing almost a quarter of FIFAs 211 Member Associations pic.twitter.com/8Bv4mkV0ob
Prata olímpica em Paris 2024 e campeã da Copa América, a seleção brasileira segue em preparação para o primeiro Mundial feminino no Brasil, no ano que vem. Antes do Fifa Séries, a Amarelinha entra em campo fora de casa em três amistosos: contra Costa Rica (27 de fevereiro, às 22h), Venezuela (4 de março, às 18h) e México (7 de março, às 20h). A seleção também já tem amistoso programado contra os Estados Unidos no período da Data Fifa de 1º a 9 de junho o local ainda não foi definido.
Jogos do Fifa Series na Arena Pantanal
11 de abril
Canadá x Zâmbia - 15h
Brasil x Coreia do Sul - 21h30
14 de abril
Canadá x Coreia do Sul - 15h
Brasil x Zâmbia - 21h30
18 de abril
Coreia do Sul x Zâmbia - 15h
Brasil x Canadá - 21h30
