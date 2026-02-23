SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino anunciou nesta segunda-feira (23) que o zagueiro Gustavo Marques receberá uma multa de 50% do total de seus vencimentos como punição por declarações misóginas feitas contra a árbitra Daiane Muniz, no último sábado (21), depois da derrota para o São Paulo, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O jogador também não será relacionado para o confronto contra o Athletico Paranaense, na quarta-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro.

Em nota, o clube paulista também afirmou que o valor descontado do atleta será destinado à ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade em Bragança Paulista.

Autor do gol da equipe do interior paulista na derrota de sua equipe por 2 a 1, Marques disparou críticas ao trabalho da árbitra, atribuindo supostas falhas durante a partida ao fato de ela ser mulher. Após a repercussão negativa das falas, o atleta se desculpou.

"Primeiramente, quero falar da arbitragem. Porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians, e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta", afirmou Marques, em entrevista à TNT Sports após a partida, ainda no gramado.

"A gente trabalha todo dia, deixa a família em casa, para ela vir e acabar com nosso sonho. Era um sonho da gente chegar à semifinal", acrescentou o zagueiro.

Com passagens por América-MG e Benfica, o jogador de 24 anos disse ainda que a FPF (Federação Paulista de Futebol) não deve "colocar uma mulher" para apitar jogos importantes do estadual.

A FPF publicou nota em que condenou duramente as falas de Gustavo Marques: "É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta".

A federação acrescentou que Daiane Muniz "é uma árbitra FPF/CBF/Fifa da mais alta qualidade técnica, correta e de caráter" e que encaminhará as declarações à Justiça Desportiva, "para que esta tome todas as providências cabíveis".

Na saída dos vestiários, já arrependido, Marques afirmou em entrevista a jornalistas que havia procurado Daiane para se desculpar pelas declarações.

"Estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisas que não deveria naquele momento", afirmou o zagueiro. "Estou mal, triste. A minha esposa já me xingou, minha mãe já me xingou. Todo ser humano erra. Estou aqui para pedir perdão para todas as mulheres."