SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo entrou em acordo com o Guarani para o uso do Brinco de Ouro da Princesa, estádio do clube de Campinas, para uma possível final do Paulista.

TUDO ACORDADO

Os clubes paulistas entraram em acordo nas últimas horas, ainda antes da definição do mando da semifinal. O acordo já estava encaminhado, em meio à 'trinca' de shows do AC/DC que o Morumbis receberá nos dias 24 e 28 de fevereiro e 4 de março.

O estádio, inclusive, agendou uma troca de gramado para depois do último evento, como o UOL revelou. Organizadora dos shows, a Live Nation arcará com todos os custos.

O São Paulo só terá mando de campo se avançar, porém, à final. Nas semis, o time enfrentará o Palmeiras, que ostenta melhor campanha, no gramado sintético da Arena Barueri, em jogo único.

O embate acontece neste domingo, às 20h30 (de Brasília). O vencedor enfrentará Novorizontino ou Corinthians na decisão do Estadual.

A final acontece em confrontos de ida e volta. O São Paulo só poderia decidir em casa se enfrentasse o Corinthians na decisão, já que não consegue alcançar Novorizontino na tabela geral.