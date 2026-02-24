RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Dono da primeira medalha da história do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro Braathen vai fazer uma visita rápida ao país na sexta-feira, pouco antes de embarcar para duas etapas da Copa do Mundo de esqui alpino.

Lucas conquistou a medalha de ouro no slalom gigante do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

ENCONTRO COM PRESIDENTE

Lucas vai ter um encontro com o presidente Luis Inácio Lula da Silva. O evento será na sexta-feira pela manhã, em Brasília.

A recepção do governo brasileiro é comum e já ocorreu com outros medalhistas. Devem participar ainda diretores do COB, assim como o presidente Marco La Porta.

Lucas deve ficar pouco tempo no Brasil, antes de embarcar de volta para a Europa e retomar a rotina das competições.

Em março, ele vai participar de duas etapas da Copa do Mundo de esqui alpino. A primeira será na Eslovênia, nos dias 7 e 8, e, depois, na Noruega, nos dias 24 e 25.

Depois, em abril, ele retornará ao Brasil e ficará mais tempo com a família e atendendo a uma demanda de mídia e patrocinadores.

Lucas cumpriu compromissos profissionais na Itália, após a participação nas Olimpíadas. O esquiador participou de algumas ações de marcas como Corona e Osklen.

O esquiador recebeu, no último dia 20, a premiação do Comitê Olímpico do Brasil (COB) pela medalha. Ele ganhou um cheque no valor de R$ 350 mil.

QUEM É LUCAS PINHEIRO

Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas nasceu em Oslo (NOR) e passava férias no Brasil durante a infância. O atleta completará 26 anos no dia 19 de abril.

O esportista foi alfabetizado tanto em norueguês quanto em português: "Minha mãe me ensinou português em casa mesmo e assim que comecei na escolinha na Noruega, falava metade norueguês e metade português - e ninguém estava entendendo! Estava uma bagunça mesmo", contou ao Olympics.com no ano passado.

Começou no esqui aos nove anos, incentivado pelo pai e virou especialista no slalom e slalom gigante. Conquistou sua primeira medalha em etapas de Copa do Mundo em Sölden, na Áustria, na temporada 2020/2021 quando tinha 20 anos.

Defendeu a Noruega até meados de 2023, quando teve uma breve aposentadoria e, na sequência, passou a representar o Brasil. Ele foi o porta-bandeira da delegação verde-amarela nos Jogos de Milão-Cortina.