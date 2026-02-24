RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Flamengo viveu dias de cobrança antes da vitória por 3 a 0 sobre o Madureira, pelo Campeonato Carioca. Além do presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, e da torcida durante a partida no Maracanã, os próprios jogadores se reuniram e fizeram uma autocrítica.

REUNIÃO ANTES DA PARTIDA

A cobrança interna entre os atletas aconteceu antes do duelo contra o Tricolor Suburbano e após os recados dados por Bap. A portas fechadas, admitiram o desempenho aquém do esperado e cobraram maior foco e dedicação para retomar o futebol apresentado ano passado, quando foram campeões brasileiros e da Libertadores. A ação partiu de lideranças do elenco, como Arrascaeta, Bruno Henrique e Danilo, entre outros.

O assunto voltou à tona antes de entrar em campo no jogo de ida da semifinal do Estadual. Para o capitão Arrascaeta, as conquistas de 2025 já ficaram para trás.

"A gente sabe mais do que ninguém que futebol é momento. O que passou fica para trás, é 2026 agora. É esquecer tudo que aconteceu, a gente sabe que está abaixo do que poderia estar. Conversamos hoje no vestiário, temos que voltar a jogar melhor, ter melhores atuações. Foi esse time que no ano passado conquistou quase tudo. É treino, trabalho e dedicação", disse Arrascaeta, à TV Globo.

Técnico da equipe, Filipe Luís trouxe a responsabilidade sobre o momento de instabilidade para si. O treinador, porém, avaliou que a ansiedade tem atrapalhado seus comandados:

"Quando você vê o Flamengo não performando com o elenco que tem é culpa do treinador, seja quem estiver aqui. Não tenho dúvida que tenha alguém quebrando mais a cabeça que eu para estarmos naquele nível do ano passado. Acho que tem a questão mental e de ansiedade, o medo de errar e todas as peças vão caindo e pioram a performance, isso acontece. A cobrança foi muito grande, não estavam acostumados com momentos de crise, mas é minha responsabilidade fazer eles voltarem a performar", disse o técnico Filipe Luís.

DEBATE SOBRE OS MOTIVOS DA QUEDA DE RENDIMENTO

A conversa de Bap com o departamento de futebol aconteceu no último sábado. Suas reuniões no Ninho do Urubu são rotineiras, mas desta vez o presidente foi mais enfático na busca pelos motivos no qual o time teve esta queda de rendimento em 2026.

Inicialmente, a conversa foi com a comissão técnica e o diretor de futebol, José Boto, mas em seguida o dirigente também se reuniu com os jogadores.

De acordo com o colunista do UOL, Rodrigo Mattos, o diagnóstico feito aponta questões físicas e também do longo período de férias, com um relaxamento excessivo nos dias de descanso.