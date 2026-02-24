RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Geovanna Santos, um dos principais nomes da ginástica rítmica brasileira, vai ter mudanças em meio ao ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

Ela vai iniciar a temporada 2026 com novas séries coreográficas após parceria com técnicas búlgaras, e se prepara para iniciar o calendário de torneios internacionais.

Jojô, como é conhecida, vai ter uma série de fita assinada por Mariana Ivanova Pamukova, treinadora de Boryana Kaleyn, vice-campeã olímpica de Paris 2024, e de bola criada por Silviya Miteva, ex-ginasta olímpica, medalhista mundial e atualmente treinadora.

"O foco é elevar o nível técnico e artístico desde o início da temporada para consolidar minha trajetória rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Estou me dedicando muito a cada detalhe dessa nova fase e estou ansiosa para apresentar essa nova série nas competições internacionais. É um passo importante dentro do nosso planejamento para o ciclo olímpico", disse Geovanna.

A parceria foi viabilizada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e vai além da montagem de séries: envolve também a participação em estágios, competições e treinamentos.

GRAND PRIX E COPA DO MUNDO

Jojô inicia a agenda internacional nesta temporada no Grand Prix da Estônia, que será disputado entre 28 de fevereiro a 1º de março e, na sequência, disputa a Copa do Mundo de Sófia, entre 28 e 30 de março, na Bulgária.

A ginasta foi uma das representantes do Brasil no Mundial da modalidade no ano passado, no Rio de Janeiro. Ela e Bárbara Domingos disputaram a final, mas não conseguiram alcançar o pódio.