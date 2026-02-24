(UOL/FOLHAPRESS) - O técnico brasileiro Gustavo Leal, do Tlaxcala, se preparava para a partida contra o Tapatio quando foi comunicado do adiamento do confronto por causa do assassinato do narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes e de uma escalada de violência que resultou na morte de ao menos 70 pessoas. Desde então, o treinador está isolado em um hotel em Tepatitlán, no estado de Jalisco, e sem previsão de retorno Tlaxcala.

"Nós chegamos no sábado na cidade e no domingo veio a informação de que o jogo poderia ser cancelado por problemas de segurança na cidade. Uma hora depois, eles confirmaram o adiamento da partida e que ficaríamos no hotel até o restabelecimento da segurança. Ninguém entra e ninguém sai do hotel, ninguém está permitido a sair até que tenha uma liberação oficial das autoridades. Nem os outros hóspedes podem sair", relatou o treinador à reportagem.

O estado de Jalisco está sob sinal de alerta, com o fechamento de escolas, comércios e dos aeroportos. Apenas hospitais e serviços essenciais à sociedade estão permitidos, mas com operação reduzida.

Com passagens pela base do Fluminense e como auxiliar da seleção brasileira que conquistou o ouro olímpico em Tóquio, Gustavo Leal está no comando do Tiaxcala desde janeiro. A partida contra o Chivas Tapatio seria a quinta no novo clube, mas o confronto foi adiado para abril.

Ainda há chance que o próximo jogo, no fim de semana, seja transferido para uma data futura já que a equipe está presa no hotel, impossibilitada de retornar à cidade de origem e de treinar.

"Apesar dos problemas, estamos seguros no hotel. A Federação Mexicana, a Liga Mexicana, o governo federal e a direção do clube estão nos dando toda proteção. Estamos bem protegidos e bem alimentados aqui no hotel enquanto aguardamos a liberação para retornarmos para a nossa cidade", explicou Leal.

Além de Tapatio e Tiaxcala, outros dois jogos importantes foram adiados no país: Querétaro x Juárez, pela primeira divisão do Campeonato Mexicano masculino, e Guadalajara x América, pelo Campeonato Mexicano feminino.