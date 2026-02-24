(UOL/FOLHAPRESS) - A fase de classificação do NBB serve para definir quem são os 16 times classificados e os dois rebaixados para a Liga Ouro, mas nesta temporada, a disputa pela liderança está animada, com três times se revezando na ponta.

Pinheiros, Franca e Flamengo vão se alternando na primeira colocação desde o início do segundo turno. Na última semana, os três times chegaram a figurar na liderança, mostrando o equilíbrio e o alto nível da disputa.

Nesta parada para a Data-FIBA, o líder é o Pinheiros, com mais de 80% de aproveitamento, porém, uma derrota, pode derrubá-lo e colocar o Franca na liderança. Neste mês, Flamengo e Franca, chegaram a ocupar a primeira colocação após derrotas do Pinheiros e o mesmo, já aconteceu após a derrota do Flamengo para o Pato Basquete, que tirou o time da primeira posição.

A equipe da capital paulista tem 27 jogos até aqui, dois a mais que Franca e um a mais que o Flamengo e se perder as próximas duas partidas, cai para a terceira colocação, pois teria aproveitamento menor que os adversários. Porém, em caso de duas vitórias, aumenta sua vantagem.

Ser líder na fase de classificação, lhe garante o direito de decidir o mata-mata em casa, assim como o próprio Pinheiros fez na Copa Super 8 e evita os confrontos mais difíceis até a semifinal, já que o chaveamento coloca o 1º contra o 16º.

A briga deve continuar até abril, quando termina a fase de classificação. Até lá, tudo indica que o revezamento de times na primeira colocação seguirá até a última rodada.