SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Dick Advocaat pediu demissão e deixou a seleção de Curaçao, estreante na Copa do Mundo, faltando cerca de quatro meses para o Mundial. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (23).

FIM DA LINHA

Dick Advocaat pediu para deixar o cargo. O treinador alegou problemas pessoais ligados à saúde da filha como motivo para pedir a demissão. O também holandês Fred Rutten foi anunciado como novo detentor do posto.

"Eu sempre disse que a família vem primeiro do que o futebol. É uma decisão natural. Dito isso, eu vou sentir falta de Curaçao, do seu povo e dos meus colegas. Considero o fato de classificar o menor país a jogar uma Copa como um dos meus melhores momentos na carreira", disse Dick Advocaat.

O técnico holandês perde a chance de um recorde com a demissão. Aos 78 anos, ele se tornaria o mais velho a comandar um país na Copa do Mundo. Com a saída dele, a marca segue pertencendo ao alemão Otto Rehhagel, que treinou a Grécia no Mundial de 2010, disputado na África do Sul, com 71 anos, 10 meses e dois dias.

O treinador estava próximo de disputar uma Copa pela terceira vez. Advocaat foi o técnico da Holanda em 1994, quando a seleção caiu para o Brasil, e da Coreia do Sul em 2006 ?os asiáticos caíram na primeira fase.

Sem Advocaat, Curaçao jogará a Copa do Mundo no Grupo E. A seleção estreia contra a Alemanha (14 de junho), pega o Equador (20/6) e termina a primeira fase jogando contra a Costa do Marfim (25/6).

CLASSIFICAÇÃO HISTÓRICA

Curaçao conseguiu uma vaga inédita na Copa do Mundo sob o comando de Dick Advocaat. O treinador holandês chegou à seleção em 2024 e comandou a equipe rumo à classificação, consagrada no final do ano passado.

A vaga na Copa veio com sofrimento. Na última rodada das Eliminatórias, Curaçao enfrentou a Jamaica, fora de casa, precisando vencer ou segurar o empate para se classificar. A seleção se defendeu como pôde e confirmou a classificação com um 0 a 0 e tendo o VAR salvador para anular um pênalti marcado para os jamaicanos já nos acréscimos.

Curaçao se tornou o menor país em termos territoriais e populacionais a disputar a Copa do Mundo. A ilha caribenha tem apenas 444 km² e somente 160 mil habitantes. Ela é famosa pelo turismo por causa das suas praias propícias ao mergulho.

Curaçao tem fortes ligações com a Holanda. A ilha é um país autônomo internamente, uma vez que tem governo e parlamento, mas ainda depende dos europeus para relações exteriores e de defesa.

No futebol, a seleção é praticamente toda naturalizada. Nos últimos anos, a federação local realizou uma busca de antepassados de diversos jogadores holandeses e conseguiu a naturalização de vários deles.