SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andreas Pereira virou o homem das bolas paradas do Palmeiras, fez o time voltar a ser forte jogo aéreo ofensivo e está caminhando para fazer o melhor ano de sua carreira

O Alviverde só fez 12 jogos no ano até aqui, e o meio-campista disputou 10.

O meio-campista marcou de pênalti contra o Capivariano e já soma 2 gols e 5 assistências na atual temporada (7 participações em gols em 10 jogos).

A melhor marca da carreira de Andreas são 11 participações em gols, e isso aconteceu no Fulham em duas oportunidades: 2022/23 com 5 gols e 6 assistências em 38 jogos, e em 2023/24 com 3 gols e 8 assistências em 44 jogos.

O Palmeiras deve superar mais uma vez a marca de 60 jogos no ano, e se Andreas conseguir manter o ritmo do início da temporada ele fará o melhor ano de sua carreira tranquilamente. O jogador retornou ao futebol brasileiro sonhando com uma convocação para a Copa do Mundo.

Andreas foi importante na bola parada nos três jogos que o Palmeiras fez no Brasileiro até aqui. Ele cobrou o escanteio para Flaco López marcar contra o Atlético-MG, também em cobrança de escanteio deu assistência para Gustavo Gómez contra o Inter, e deu três assistências contra o Vitória (duas em bolas paradas).

Raphael Veiga era o dono dessa função no Palmeiras, mas desde o fim do ano passado Andreas se mostrou importante. Andreas virou uma arma para a comissão técnica quase imediatamente. Em seu segundo jogo pelo clube, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores contra o River Plate, no Monumental de Núñez, o meia cobrou escanteio na cabeça de Gómez para o zagueiro abrir o placar.

Os gols de bola parada foram marcas registradas dos títulos conquistados por Abel Ferreira. Em 2022, quando o Palmeiras conquistou o Paulistão, a Recopa Sul-Americana e o Brasileirão, Gustavo Gómez e Murilo marcaram 11 gols cada um ? a melhor marca desde então foram os 6 gols de Gómez em 2023 e no ano passado.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Fluminense, na Arena Barueri, pelo Brasileiro.