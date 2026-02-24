SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bahia e Botafogo entram em campo pela Pré-Libertadores somente nesta quarta-feira (25), mas a data desta terça-feira (24) marca um confronto que tem uma boa pitada de Brasil.

JOGO 'BRASILEIRO'

O Sporting Cristal (PER) recebe o 2 de Mayo (PAR), pelo jogo de volta da segunda fase preliminar, e a bola rola às 21h30 (de Brasília). Os peruanos têm ligação com o Brasil dentro de campo, e os paraguaios têm laços fora dele.

O Sporting Cristal conta com uma legião de brasileiros no elenco. Treinado pelo técnico Paulo Autuori (ex-São Paulo), o time peruano conta com quatro jogadores nascidos no Brasil no plantel: o atacante Felipe Vizeu (ex-Flamengo), o meia Gabriel (ex-Flamengo e Mirassol), o lateral Cristiano (ex-Fluminense) e o meia Gustavo Cazonatti (ex-Chapecoense).

A relação do Sporting Cristal com o Brasil não é de agora. Outros dois técnicos brasileiros passaram pelo clube nesta década: Tiago Nunes (entre 2022 e 2023) e Enderson Moreira (entre 2023 e 2024).

O 2 de Mayo fica praticamente na fronteira com o Brasil. O clube paraguaio é da cidade de Pedro Juan Caballero, vizinha a Ponta Porã (MS). O estádio Rio Parapití fica localizado a cerca de 2,5 km da fronteira com o Brasil.

Não é incomum ver brasileiros torcendo pelo 2 de Mayo. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram pessoas com camisas de times daqui festejando a classificação do time sobre o Alianza Lima, do Peru, na fase anterior da Pré-Libertadores.

Paraguaios e brasileiros comemorando juntos o gol da classificação do 2 de Mayo, do Paraguai, sobre o Alianza Lima na Copa Libertadores. pic.twitter.com/kaJRuJpTtU

CENÁRIO NA PRÉ-LIBERTADORES

Sporting Cristal e 2 de Mayo não estão na rota de times brasileiros nesta Pré-Libertadores. Quem avançar no confronto vai encarar o vencedor do embate entre Carabobo (VEN) e Huachipato (CHL) valendo uma vaga na fase de grupos.

Ninguém está em vantagem. No jogo de ida, disputado no Paraguai ? quase no Brasil ?, 2 de Mayo e Sporting Cristal empataram por 2 a 2. Sendo assim, quem vencedor o duelo de volta vai avançar à próxima fase. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.