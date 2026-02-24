SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rui Costa, presidente do Benfica, defendeu Gianluca Prestianni após o jogador ser suspenso provisoriamente sob acusação de racismo contra Vinicius Jr, do Real Madrid.

"Não estou em campo para saber o que foi dito ou não. Numa situação daquelas, muita coisa é dita. O que acreditamos é na palavra do nosso jogador; mais do que isso, é saber os jogadores que temos em casa. O Prestianni está sendo classificado como racista, mas é tudo menos racista. Posso garantir", disse o presidente do Benfica à imprensa portuguesa antes de embarque para Madri.

O QUE ACONTECEU

O dirigente apontou que "nada está provado" e criticou a suspensão do argentino: "Entendemos que nada está provado e não se justifica a ausência do jogador neste jogo", afirmou.

O Benfica informou nesta segunda-feira (23) que iria recorrer, e Prestianni viajou com o restante do elenco para a capital espanhola. O jogador foi gravado ao lado dos companheiros no aeroporto de Lisboa (Portugal).

Prestianni foi suspenso por "comportamento discriminatório". Ele é acusado de chamar Vinicius Jr de 'macaco' durante o jogo de ida pelos playoffs da Champions, que terminou com triunfo merengue por 1 a 0.

A Uefa continuará investigando o caso. Segundo a entidade, a decisão de suspender Prestianni da partida desta quarta-feira (25) não impede que outras punições possam ser aplicadas posteriormente.

A punição para casos de racismo é de, no mínimo, 10 jogos. O artigo 14 do Código Disciplinar da Uefa, citado no comunicado, também diz que o clube também pode ser punido em caso de envolvimento de torcedores. Durante a partida, apoiadores do Benfica foram vistos fazendo gestos racistas, imitando macacos em direção ao campo.

Real Madrid e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Os merengues avançam com um empate, enquanto os portugueses buscar uma vitória por ao menos dois gols de saldo.