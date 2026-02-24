SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A suspensão de Gianluca Prestianni, do Benfica, após ser acusado de racismo por Vinicius Jr, dominou a entrevista coletiva do técnico Álvaro Arbeloa, do Real Madrid. O comandante apontou uma chance histórica no combate ao racismo no futebol.

"Estamos diante de uma grande oportunidade para marcar um antes e um depois na luta contra o racismo. A Uefa, que sempre abraçou essa luta, tem a chance de não deixá-lo apenas em um slogan. Espero que aproveitem a oportunidade", disse Arbeloal.

O treinador contou que Vinicius Jr "está muito bem" após o episódio: "Está muito bem e muito motivado para este tipo de jogos. Desde que cheguei, [Vini] está com um grande rendimento e queremos aproveitar isso ao máximo. É um líder, e precisamos que volte a fazer um grande jogo nesta quarta-feira (25)", afirmou.

"Vinicius sempre demonstrou muita valentia e caráter. Qualquer um, na situação dele...não sei como reagiria. Ele sempre fez isso com coragem, sempre foi a resposta dele e ele será, porque ele é um lutador. E amanhã ele irá lutar. Para mostrar que ele é um dos melhores jogadores de futebol do planeta", disse.

Vini colocou o Real em vantagem contra o Benfica no jogo de ida pelos playoffs da Champions. Os merengues venceram por 1 a 0 e avançam com um empate.

Real Madrid e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

'100 COM VINICIUS'

O goleiro Coutois também destacou o "grande momento" no combate ao racismo. Ele afirmou ainda que o elenco merengue está ao lado do atacante brasileiro.

"Estamos diante de um grande momento no futebol para acabar com essas coisas. Nós sabemos que Vinicius nos contou, e é algo que já aconteceu muitas vezes. Temos que acabar com isso. [...] Nós estamos 100% com Vinicius. Ele escutou, com já havia escutado muitas vezes e eu acredito 100% nele. Como [Prestianni] cobriu a boca, nunca saberemos", afirmou.

O arqueiro contou que o elenco ainda não decidiu se cumprimentará Prestianni caso ele jogue nesta quarta-feira (25). O argentino foi suspenso preventivamente, mas o Benfica tentar reverter a decisão. Prestianni viajou para a capital espanhola com o restante da delegação.

O jogador do Benfica foi suspenso por "comportamento discriminatório". Ele é acusado de chamar Vinicius Jr de 'macaco' durante o jogo de ida pelos playoffs da Champions, que terminou com triunfo merengue por 1 a 0.

A Uefa continua investigando o caso. Segundo a entidade, a decisão de suspender Prestianni da partida desta quarta-feira não impede que outras punições possam ser aplicadas posteriormente.

A punição para casos de racismo é de, no mínimo, 10 jogos. O artigo 14 do Código Disciplinar da Uefa, citado no comunicado, também diz que o clube também pode ser punido em caso de envolvimento de torcedores.