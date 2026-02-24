SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo golpe usa o álbum da Copa do Mundo de 2026 para tirar dinheiro de vítimas pela internet. Os golpistas anunciam nas redes sociais a pré-venda do produto, mas, ao clicar, o internauta é levado para um site falso.

A editora Panini Brasil divulgou uma nota alertando que trata-se de um golpe e que a pré-venda do álbum só deve começar em abril.

Os anúncios começaram a circular no último dia 14. Em um deles, uma suposta imagem do álbum era acompanhada do seguinte texto: "A Copa de 2026 está chegando! Álbum oficial já disponível para pré-venda! Não perca nossa promoção especial. Compre agora e seja um dos primeiros a ter o seu!". A postagem traz símbolos da Fifa e da Panini.

Ao clicar no link "saiba mais", o usuário era direcionado a um site falso, com interface semelhante à da Panini, além de exibir um cronômetro em contagem regressiva para o fim da suposta promoção. Os interessados eram induzidos a pagar valores entre R$ 97 e R$ 199.

No site Reclame Aqui, porém, há relatos de clientes que tiveram prejuízos ainda maiores. Um deles descreve que pagou R$ 268 no Pix após cair no falso anúncio. Outro diz que gastou mais de R$ 230.

Procurada pela reportagem, a editora afirmou, em nota, que tomou conhecimento dos golpes relacionados ao álbum do Mundial e fez um alerta aos consumidores. "A editora esclarece que ainda não há qualquer pré-venda oficial do álbum. A previsão para o início da pré-venda é o mês de abril", disse a empresa.

O álbum da Copa do Mundo de 2026 deverá ser o maior já lançado pela editora em relação à competição, acompanhando o crescimento do torneio, que terá 48 seleções. Em 2022, com 32 equipes, o álbum da Copa do Mundo no Qatar teve 670 figurinhas, em uma coleção com seleções, escudos, estádios, cidades-sede e figurinhas especiais.