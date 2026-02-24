SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alisson ficou de fora da partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino, neste sábado. Foi a décima vez seguida em que o volante não esteve sequer no banco de reservas.

PLANO TRAÇADO

A reportagem apurou que as repetidas ausências fazem parte de uma 'estratégia' da diretoria do São Paulo para que o meio-campista de 32 anos possa voltar aos gramados.

Há um entendimento entre membros da alta cúpula que o mau relacionamento do jogador com a torcida, em meio ao fracasso da saída para o Corinthians, ainda precisa ser superado antes dele voltar a atuar com a camisa tricolor.

O camisa 25 não atua desde o primeiro jogo da temporada ?a derrota por 3 a 0 para o Mirassol, pelo Paulista.

O Alisson vai ter que reconquistar a torcida de São Paulo? Nenhuma dúvida disso, mas o Alisson está integrado, treinando, se esforçando, já melhorou os seus números físicos, teve uma conversa com o Crespo. O Crespo procurou para dizer 'olha, eu conto contigo, eu tenho que criar um processo de reinserção tua, desportiva, mas também humana', e é óbvio que esse é um assunto difícil.Rui Costa, ao De Primeira

SEM NEGÓCIO

O São Paulo não pretende negociar Alisson após a novela no mercado da bola com o Corinthians, segundo Rui Costa. Alisson foi reintegrado ao elenco e, segundo o executivo, terá que reconstruir sua relação com a torcida tricolor. "O São Paulo, neste momento, não está liberando ele para negociação".

O Alisson nunca entrou na minha sala, nem na sala do presidente, para dizer 'eu quero sair de São Paulo e ir para o Corinthians'. A primeira questão que tem que ser dita é essa.