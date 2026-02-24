SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo não trabalha, nesta terça-feira (24), com a possibilidade de Hernán Crespo deixar o clube.

NADA DISSO

Fontes próximas à alta cúpula tricolor alegam que o tema sequer é debatido internamente. A avaliação, inclusive, é que o River não deve fazer uma investida pelo técnico.

O UOL apurou que a multa rescisória do argentino é de aproximadamente R$ 3 milhões ? a mesma de Luis Zubeldía, seu antecessor.

Crespo vem sendo personagem da recuperação do São Paulo nesta temporada. O clube abriu o ano sendo cotado como candidato ao rebaixamento ?inclusive pelo próprio técnico?, mas vive ótima fase, de seis vitórias em sete jogos, e tenta chegar à final do Paulista, no fim de semana.

O clube portenho está no mercado de técnicos após o anúncio de saída de Marcelo Gallardo, ídolo da equipe. Crespo vinha sendo um nome especulado, segundo noticiou o Diario Olé.

O argentino está em sua segunda passagem no Tricolor. Em 2021, foi campeão paulista, mas demitido no segundo semestre do ano. Retornou, então, em julho do ano passado, após demissão de Zubeldía.

O São Pulo volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Coritiba, pelo Brasileiro. No domingo, vai à Arena Barueri enfrentar o Palmeiras, pela semifinal do Estadual.