SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou nesta terça-feira (24) a contratação do técnico Eduardo Domínguez, que estava no Estudiantes (Argentina).

Domínguez fechou com o Galo até dezembro de 2027. Ele chega para assumir o posto de Jorge Sampaoli e traz os auxiliares Leandro Díaz e Alan Sanchez, os preparadores físicos Martin Frattini e Adrián Vaccarini, e o analista de desempenho Bruno Olivetto.

Ele assistirá ao jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (25), e comandará seu primeiro treino na quinta-feira. O Atlético-MG encara o Tricolor fora de casa, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileiro.

O técnico de 47 anos estava no Estudiantes desde 2023. Ele tem passagens por Huracán, Colón, Nacional (Uruguai) e Independiente (Argentina) e conquistou duas Copas da Liga Argentina e uma Copa Argentina.