RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo acertou com dois novos patrocínios: a montadora de automóveis chinesa GAC e a empresa de consórcios brasileira Ademicon.

SERÃO COLOCADOS EM VOTAÇÃO

O Conselho Deliberativo do clube convocou uma reunião no próximo dia 5 para tratar do tema. Nela, serão apreciados os contratos e os mesmos se submeterão a votação. Os valores não foram revelados na convocação aos conselheiros.

A exposição da marca GAC é para o short posterior da perna direita nos uniformes de jogo, além das costas inferior nos de treino e aquecimento.

Já a Ademicon é para a barra frontal inferior tanto na camisa de jogo como na de treino e aquecimento. A marca também patrocina o São Paulo.

Em janeiro o Flamengo anunciou a renovação com a market place "Shopee" até janeiro de 2027. Serão R$ 13 milhões, o equivalente a R$ 1 milhão a mais que o contrato anterior.

A soma dos patrocinadores rubro-negros ultrapassa os R$ 420 milhões. O clube da Gávea é o que tem o uniforme mais valioso do Brasil.