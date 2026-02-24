SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians acertou a renovação do contrato de patrocínio máster com a Esportes da Sorte.

O novo vínculo terá validade até o fim de 2029 e renderá ao clube R$ 150 milhões por ano, valor que pode chegar a R$ 200 milhões anuais caso metas esportivas sejam atingidas.

A informação foi publicada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

AUMENTO SIGNIFICATIVO

Com o novo acordo, o Corinthians terá um acréscimo de R$ 47 milhões por temporada em relação ao contrato anterior. A quantia ainda pode ser ampliada conforme o desempenho esportivo da equipe, incluindo a conquista de títulos.

Outra mudança relevante é a flexibilização no uso dos recursos. Diferentemente do vínculo anterior, não haverá mais cotas obrigatórias destinadas a finalidades específicas.

No acordo passado, por exemplo, R$ 57 milhões estavam reservados para uma contratação de grande apelo midiático. Tal valor foi utilizado na chegada de Memphis Depay.

O contrato anterior tinha validade até junho de 2027, mas a diretoria decidiu antecipar a renovação por considerar os valores defasados. O clube chegou a receber propostas de outras empresas, inclusive para a criação de uma bet própria, mas optou por manter a parceria com a Esportes da Sorte por falta de garantias em relação às outras propostas.

Com o novo contrato, o Corinthians passará a ter o segundo maior patrocínio máster do futebol brasileiro. O Timão ficará atrás apenas do Flamengo, que recebe R$ 268,5 milhões anuais da Betano.

FEMININO E OUTRAS MODALIDADES

Um dos últimos pontos em discussão no acordo envolve o patrocínio máster da equipe feminina e de outras modalidades, como basquete e futsal.

A princípio, a Esportes da Sorte seguirá ocupando o espaço principal nos uniformes desses times. No entanto, a empresa se colocou à disposição para ceder o máster ?migrando para outra área da camisa? caso o Corinthians consiga captar um patrocinador disposto a investir valores superiores nesses setores.