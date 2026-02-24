(UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Paulista de Futebol entende que haverá um impacto das ausências de Morumbi ou Allianz Parque na final do Paulista. Ambos os estádios estarão impossibilitados de serem utilizados por conta de show e instalação de gramado.

O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, diz que ambas as arenas já estão descartadas se São Paulo ou Palmeiras se classificarem - os times disputam uma das semifinais.

"Barueri está um brinco, está muito bem feito. Só que é um estádio menor, mais difícil. Mas você consegue fazer uma grande final. Parece que o São Paulo vai fazer no Brinco de Ouro da Princesa, em um estádio que tá com gramado ótimo. que dá, sim para organizar uma final. Mas nada parecido com Morumbi e Allianz Parque", disse Bastos.

Apesar deste impacto, o presidente da FPF exaltou a presença de público no Paulista. Segundo ele, fora o Palmeiras que está sem o Allianz, o público médio tem sido muito bom.

"Estamos com um público médio, exceto Palmeiras que fez jogos no Barueri, um público médio muito bom. Acesso de mídias sociais muito bom, maior do que ano passado. Temos que esperar final."

Bastos ainda reafirmou que o caso da ofensa discriminatória do zagueiro Gustavo Marques com a árbitra Daiane Muniz está no TJD (Tribunal de Justiça Desportiva). No caso do goleiro Hugo, que foi atacado com ofensas racistas por torcedores da Portuguesa, ele espera a identificação dos ofensores.

"As imagens dá para identificar porque tinha pouca gente. Quem era o torcedor. Portuguesa já teve uma manifestação. Eu não acredito na punição (do clube), embora eu não seja advogado", concluiu.

Tags:

FPF