SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A NBA anunciou nesta terça-feira (24) a realização da NBA House durante o mês de junho deste ano, em São Paulo, quando ocorrerão as finais da liga. Esta será a décima edição do evento.

A NBA House mudou de lugar. Realizado no Parque Villa-Lobos no ano passado, o evento agora volta ao Shopping Eldorado, local que já havia recebido a festa.

O evento será realizado entre os dias 3 de 21 de junho. O local contará com área interna e outra externa, com ativações em ambas.

Os jogos das finais da NBA serão transmitidos em telões ao vivo. Além disso, o evento terá sessões de fotos e autógrafos com lendas da liga, equipes de enterrada, dançarinos, ativações de parceiros e espaços interativos para os fãs como, por exemplo, uma meia quadra.

Este ano, estamos elevando a experiência com um foco maior no jogo em si, trazendo os fãs mais perto do que nunca do esporte que amam, por meio da NBA House mais imersiva e focada em basquete já feita no Brasil até nesta terça-feira (24). Niva de Mello, diretora de eventos LATAM e Canadá da NBA

A liga não se preocupa com a realização do evento em meio à disputa da Copa do Mundo. O Mundial, que começa em 14 de junho, não muda os planos de abertura da casa. Não está prevista a exibição de jogos do torneio de futebol, assim como aconteceu com as finais do NBB em anos anteriores.

Não temos uma estratégia diferente. Acreditamos muito na força da NBA House, compreendemos que a Copa do Mundo é um evento muito importante pro brasileiro, é futebol, mas não vamos modificar o calendário por isso. Niva de Mello

As vendas começam em março, mas o pré-cadastro pode ser feito a partir desta terça-feira (24). Entre 20 e 29 de março a organização fará a pré-venda de ingressos para clientes com cartão XP, com 20% de desconto. De 30 de março a 1° de abril, as vendas ocorrem com 15% de desconto para demais fãs pré-cadastrados. A venda geral será aberta em 2 de abril. Os interessados podem se cadastrar no site www.nbahouse.com.br. Os valores não foram informados.