SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A coletiva de imprensa oficial do Benfica, antes da partida decisiva contra o Real Madrid, teve perguntas vetadas sobre o 'tema Prestianni', atacante argentino acusado por Vinicius Júnior de tê-lo chamado de 'macaco'.

O QUE ACONTECEU

Antes mesmo do início da coletiva com o auxiliar técnico João Tralhão e o meio-campista Fredrik Aursnes, foi anunciado na sala que ambos não responderiam sobre a acusação de racismo contra Gianluca Prestianni. "Estamos aqui para falar sobre o jogo. Sobre o tema Prestianni, o clube já reagiu e o presidente do Benfica já falou nesta manhã", disse uma voz no microfone da sala de imprensa.

Apesar da orientação, alguns jornalistas tentaram arrancar um comentário sobre o caso, mas sem muito sucesso. Aursnes teve que evitar falar sobre o atacante, que foi suspenso da partida pela Uefa, entidade máxima do futebol europeu, por "comportamento discriminatório".

"Sobre esse tema, não vou ter comentários. Acho que não deve ter nenhum espaço para racismo em lugar algum. Se alguém trata alguém diferente porque tem uma aparência diferente ou uma cor de pele diferente, é totalmente inaceitável", disse Fredrik.

Tralhão substituiu José Mourinho, técnico do Benfica. O treinador poderia participar da coletiva, mesmo suspenso pela expulsão no jogo de ida.

O auxiliar foi questionado sobre se ele e Mourinho tinham pensado em Prestianni como titular para a partida desta quarta, mas esquivou. "Sobre esse tema, acho que a introdução foi clara, não vamos falar sobre o tema que perguntou. O que podemos dizer é que, independentemente do jogador que estiver dentro do campo, nós temos uma identidade", disse Tralhão.

O clube português levou Prestianni até Madri. Segundo Tralhão, a decisão da comissão técnica foi tomada para estarem prontos para 'todos os cenários'.

"Eu acho que o clube já tomou a sua posição. A Uefa tem em mãos a decisão, tomou uma decisão, o clube recorreu e nós, enquanto treinadores, obviamente temos que nos preparar para todos os cenários. E um dos cenários é esse", disse Tralhão.

O Real Madrid recebe o Benfica nesta quarta-feira (25), a partir das 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O time merengue leva a vantagem obtida no jogo de ida, quando venceu por 1 a 0, com um golaço de Vini Jr.

PRESIDENTE DO BENFICA DEFENDE PRESTIANNI

Rui Costa, presidente do clube português, defendeu Gianluca Prestianni após o jogador ser suspenso provisoriamente sob acusação de racismo contra Vinicius Jr, do Real Madrid.

"Não estou em campo para saber o que foi dito ou não. Numa situação daquelas, muita coisa é dita. O que acreditamos é na palavra do nosso jogador; mais do que isso, é saber os jogadores que temos em casa. O Prestianni está sendo classificado como racista, mas é tudo menos racista. Posso garantir", disse Rui Costa, presidente do Benfica, à imprensa portuguesa antes de embarque para Madri.

O dirigente apontou que "nada está provado" e criticou a suspensão do argentino: "Entendemos que nada está provado e não se justifica a ausência do jogador neste jogo", afirmou.

O Benfica informou nesta segunda-feira (23) que iria recorrer, e Prestianni viajou com o restante do elenco para a capital espanhola. O jogador foi gravado ao lado dos companheiros no aeroporto de Lisboa (POR).

OUTRAS RESPOSTAS DE FREDRIK AURSNES:

Como Prestianni é como companheiro de equipe?

"Não vou comentar nada sobre Prestianni".

Mentalidade após semana turbulenta. "Tem sido uma semana um pouco diferente para nós, mas tentamos continuar juntos e nos prepararmos para o jogo. Claro que tivemos um jogo no final de semana e nos sentimos preparados para nesta quarta-feira (25), com a esperança de vencer nesta quarta-feira (25)".

Atmosfera do Bernabéu

"Claro que é o Bernabeu, é o Real Madrid, uma coisa especial. Mas acho que tentamos nos preparar da maneira mais normal possível e com a esperança de que podemos ir lá e vencer. Acho que essa é a mensagem e o grupo está confiante de que podemos fazer isso".

Como lidar com a emoção em semana agitada

"Claro que estivemos conversando todos, não vou entrar em detalhes do que foi dito, mas claro que foi uma semana um pouco diferente e temos que lidar com isso. Mas temos um jogo nesta quarta-feira (25) e tentamos continuar juntos como um grupo. Essa tem sido um pouco da mensagem e acho que isso é importante para nós conseguirmos o resultado amanhã."

OUTRAS RESPOSTAS DE JOÃO TRALHÃO

Onde Mourinho estará durante o jogo?

"Não sei onde ele estará. Nós preparamos este jogo antecipar todos os cenários que possam acontecer. Obviamente que é um jogo com um carater diferente, do ponto de vista que aquilo que é o nosso líder, que é o mister José Mourinho, não está no banco. Ele gostaria de estar, obviamente, não está por uma situação que vocês conhecem. E da nossa parte, enquanto staff, nos preparamos a equipe, preparamos todos os cenários para que amanhã consigamos estar em nosso nível, manter aquilo que temos feito. Basicamente isso, não sei onde ele estará".

Tinham pensado em Prestianni como titular?

"Sobre esse tema, acho que a introdução foi clara, não vamos falar sobre o tema que perguntou. O que podemos dizer é que, independentemente do jogador que estiver dentro do campo, nós temos uma identidade, que é uma identidade clara, desde que chegamos. Temos essa identidade, estamos a desenvolver uma identidade que nos identifica enquanto equipe. E já provamos que, ao longo desses jogos, já são bastantes jogos, joga jogador A, joga jogador B, nós mantemos o mesmo perfil. E amanhã, independentemente do jogador que estiver dentro do campo, nós queremos manter nossa identidade, queremos ser uma equipe que consiga ter domínio de jogo. Obviamente dentro de um cenário que não é fácil, porque vamos jogar com o Real Madrid no Bernabéu, mas vamos manter nossa identidade, independentemente de quem estiver dentro do campo".

Mourinho fora da coletiva

"Tem que perguntar a José Mourinho".

Prestianni em Madri mesmo suspenso

"Relativamente a segunda questão, eu acho que o clube já tomou a sua posição. A Uefa tem em mãos a decisão, tomou uma decisão, o clube recorreu e nós, enquanto treinadores, obviamente temos que nos preparar para todos os cenários. E um dos cenários é esse".