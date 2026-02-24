SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A reforma no gramado do Allianz Parque teve uma nova atualização no dia desta terça-feira (24): após os shows de Bad Bunny, funcionários estão fazendo a instalação do shockpad ?que é uma base sob a grama sintética que absorve impactos e ajuda na drenagem.

Após o shockpad, serão instalados os tapetes da nova grama sintética e a areia e a cortiça, os componentes do sintético do estádio. Apesar do avanço na reforma, o estádio segue sem data para ser devolvido ao Palmeiras.

Uma das dificuldades na reforma tem sido as chuvas em São Paulo. Com as chuvas frequentes e os shows em sequência não foi possível encontrar uma data para instalar o shockpad, e atrasou as outras etapas.

O Palmeiras foca em se classificar no Paulistão contra o São Paulo para depois entender o cenário para contar com o Allianz em um possível segundo jogo da final do estadual. O São Paulo, por exemplo, não terá o Morumbis e já definiu que se avançar à final jogará no Brinco de Ouro.

O custo total da troca do gramado é de aproximadamente R$ 11 milhões. O investimento foi feito pela Real Arenas, braço da WTorre que gere o estádio.