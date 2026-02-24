A comunidade esportiva de Juiz de Fora se uniu para ajudar as famílias afetadas pela forte chuva que atingiu a cidade na segunda-feira (23) e na madrugada de terça (24). Atletas, projetos sociais, empresários e espaços esportivos participam de uma rifa solidária com duração de cinco dias, com o objetivo de arrecadar recursos de forma emergencial.
Uma das organizadoras é a juiz-forana Marina Loures, atleta multicampeã do futsal feminino e destaque do Stein Futsal. Segundo ela, a intenção é que a ação tenha impacto imediato para auxiliar quem mais precisa neste momento.
A rifa reúne prêmios ligados ao esporte local e nacional, além de produtos e serviços. Entre os destaques estão:
- 1 bola oficial autografada pelo Zico
- Camisa do Flamengo autografada
- 4 ingressos para jogos do Botafogo no Estádio Nilton Santos (Brasileirão)
- Camisa do Grêmio 23/24
- Camisa do Sport Club do Recife assinada
- Camisa do Tupi
- Camisa do Rio Branco de Venda Nova (ES)
- Casaco Brasil Pan autografado
- Tênis Topper e Tênis Umbro
- 1 par de luvas de goleiro
- 6 meses de mensalidade de futsal e futebol no Sport Club JF
- 1 mês de treinos no CT Lucão
- 2 meses na Escolinha AJCirico
- 1 mês em qualquer unidade Ssoccer de Juiz de Fora
- Aluguel de quadras (Arena Fontesville, Batatabowl e Ótimu’s Soccer)
- 1 mês de futevôlei no Resenha Beach, em Nova Era
- Camisa Stein Futsal
- Kit treino da Five Athletic
- Produtos Luci Luci (óleo essencial e perfume)
- Conjunto de tricô Kersie
- Barca de frios
- Caixa com produtos da LS Advocacia Desportiva
O Núcleo de Arbitragem de Juiz de Fora e Região também aderiu à mobilização, reforçando a corrente solidária dentro do esporte local.
Os interessados podem participar por meio do link:
https://rifapersonalizada.com.br/sos-juiz-de-fora-esporte-ll6RO5
