A comunidade esportiva de Juiz de Fora se uniu para ajudar as famílias afetadas pela forte chuva que atingiu a cidade na segunda-feira (23) e na madrugada de terça (24). Atletas, projetos sociais, empresários e espaços esportivos participam de uma rifa solidária com duração de cinco dias, com o objetivo de arrecadar recursos de forma emergencial.

Uma das organizadoras é a juiz-forana Marina Loures, atleta multicampeã do futsal feminino e destaque do Stein Futsal. Segundo ela, a intenção é que a ação tenha impacto imediato para auxiliar quem mais precisa neste momento.

A rifa reúne prêmios ligados ao esporte local e nacional, além de produtos e serviços. Entre os destaques estão:

1 bola oficial autografada pelo Zico

Camisa do Flamengo autografada

4 ingressos para jogos do Botafogo no Estádio Nilton Santos (Brasileirão)

Camisa do Grêmio 23/24

Camisa do Sport Club do Recife assinada

Camisa do Tupi

Camisa do Rio Branco de Venda Nova (ES)

Casaco Brasil Pan autografado

Tênis Topper e Tênis Umbro

1 par de luvas de goleiro

6 meses de mensalidade de futsal e futebol no Sport Club JF

1 mês de treinos no CT Lucão

2 meses na Escolinha AJCirico

1 mês em qualquer unidade Ssoccer de Juiz de Fora

Aluguel de quadras (Arena Fontesville, Batatabowl e Ótimu’s Soccer)

1 mês de futevôlei no Resenha Beach, em Nova Era

Camisa Stein Futsal

Kit treino da Five Athletic

Produtos Luci Luci (óleo essencial e perfume)

Conjunto de tricô Kersie

Barca de frios

Caixa com produtos da LS Advocacia Desportiva

O Núcleo de Arbitragem de Juiz de Fora e Região também aderiu à mobilização, reforçando a corrente solidária dentro do esporte local.

Os interessados podem participar por meio do link:

https://rifapersonalizada.com.br/sos-juiz-de-fora-esporte-ll6RO5

FOTO: Júlio César Oliveira - Reprodução

Tags:

Rifa