A comunidade esportiva de Juiz de Fora se uniu para ajudar as famílias afetadas pela forte chuva que atingiu a cidade na segunda-feira (23) e na madrugada de terça (24). Atletas, projetos sociais, empresários e espaços esportivos participam de uma rifa solidária com duração de cinco dias, com o objetivo de arrecadar recursos de forma emergencial.

Uma das organizadoras é a juiz-forana Marina Loures, atleta multicampeã do futsal feminino e destaque do Stein Futsal. Segundo ela, a intenção é que a ação tenha impacto imediato para auxiliar quem mais precisa neste momento.

A rifa reúne prêmios ligados ao esporte local e nacional, além de produtos e serviços. Entre os destaques estão:

  • 1 bola oficial autografada pelo Zico
  • Camisa do Flamengo autografada
  • 4 ingressos para jogos do Botafogo no Estádio Nilton Santos (Brasileirão)
  • Camisa do Grêmio 23/24
  • Camisa do Sport Club do Recife assinada
  • Camisa do Tupi
  • Camisa do Rio Branco de Venda Nova (ES)
  • Casaco Brasil Pan autografado
  • Tênis Topper e Tênis Umbro
  • 1 par de luvas de goleiro
  • 6 meses de mensalidade de futsal e futebol no Sport Club JF
  • 1 mês de treinos no CT Lucão
  • 2 meses na Escolinha AJCirico
  • 1 mês em qualquer unidade Ssoccer de Juiz de Fora
  • Aluguel de quadras (Arena Fontesville, Batatabowl e Ótimu’s Soccer)
  • 1 mês de futevôlei no Resenha Beach, em Nova Era
  • Camisa Stein Futsal
  • Kit treino da Five Athletic
  • Produtos Luci Luci (óleo essencial e perfume)
  • Conjunto de tricô Kersie
  • Barca de frios
  • Caixa com produtos da LS Advocacia Desportiva

O Núcleo de Arbitragem de Juiz de Fora e Região também aderiu à mobilização, reforçando a corrente solidária dentro do esporte local.

Os interessados podem participar por meio do link:
https://rifapersonalizada.com.br/sos-juiz-de-fora-esporte-ll6RO5

FOTO: Júlio César Oliveira - Reprodução

