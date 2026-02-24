SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Assim que terminou a entrevista coletiva de apresentação, o meia marroquino Zakaria Labyad fez questão de soltar, em alto e bom som, um lema bastante conhecido da torcida alvinegra: "Vai Corinthians".

O gesto foi o primeiro sinal de que o recém-contratado já começa a entender o peso da camisa que passa a vestir no Timão.

Contratado com a ajuda de Memphis Depay, com quem atuou na Holanda, Zakaria afirmou que já tinha referências sobre o Corinthians antes mesmo de chegar ao clube.

Além do atacante holandês, o marroquino citou o goleiro Cássio, com quem jogou no PSV Eindhoven entre 2010 e 2011. Outro nome lembrado foi o atacante David Neres, ex-São Paulo, com quem dividiu o vestiário no Ajax.

Joguei com grandes jogadores brasileiros. Joguei com a lenda Cássio Ramos, o goleiro, David Neres, entre outros. Sempre tive uma conexão com eles, sempre foram meus amigos. Eu me senti bem recebido no Brasil. As pessoas sempre querem te ajudar. Minha conexão com o país é muito boa.Zakaria, durante sua apresentação.

Com Memphis, o diálogo foi mais específico sobre o Corinthians. O meia destacou que recebeu informações sobre um projeto de crescimento no clube e deixou claro o desejo de fazer parte desse processo.

Antes de vir para o Corinthians, falei com Memphis. Ele me falou sobre o clube, um grande clube. É um projeto para muitos anos, o Corinthians está crescendo. Quero fazer parte disso. Iniciei minha carreira com o Memphis no PSV. Espero que a gente possa ter sucesso juntos de novo.Zakaria Labyad

PERTO DO IDEAL

Zakaria não entra em campo desde novembro do ano passado, quando fez sua última partida pelo Dalian Yingbo FC, da China, equipe que defendia antes de acertar com o Corinthians.

Nas últimas semanas, o meia vinha treinando enquanto aguardava a regularização da documentação para ser registrado no Brasil. Apesar do trabalho físico já realizado, ele acredita que ainda precisa de mais uma semana para atingir a condição ideal.

Treinei a parte física por duas semanas. Treino duro. Sei como meu corpo se sente e acho que vou estar pronto para a próxima semana.Zakaria Labyad

Enquanto isso, o jogador segue em processo de adaptação ao clube e ao elenco. Entre os contatos iniciais, está o técnico Dorival Júnior, que sequer conhecia Zakaria antes da chegada do atleta ao Corinthians.

A primeira conversa com o Dorival foi boa. Ele me deu um abraço, tivemos uma boa conversa sobre o clube e sobre mim. Meu relacionamento com ele é bom, assim como com todos que trabalham aqui. Estou no clube há duas semanas e me sinto bem.Zakaria, em entrevista coletiva

O elenco corintiano viajou nesta terça-feira para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Zakaria Labyad ainda não foi relacionado para a partida.