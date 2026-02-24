SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção feminina de hóquei no gelo dos Estados Unidos recusou o convite do presidente Donald Trump para acompanhar seu discurso à Nação, previsto para a noite desta terça-feira (24), no Congresso.

A decisão foi anunciada um dia depois de Trump ter ligado para o time masculino, campeão olímpico, e estendido um convite para a cerimônia. Na conversa, ele disse que também precisaria chamar as mulheres: "Eu preciso dizer: vamos ter que trazer o time feminino, você sabe disso".

Trump ainda brincou que poderia sofrer consequências políticas se não fizesse o convite. "Eu acredito que provavelmente sofreria impeachment", afirmou ao falar com os jogadores do time masculino.

A USA Hockey disse que as atletas não vão por conflito de agenda. "Somos sinceramente gratos pelo convite estendido ao nosso time feminino de hóquei dos EUA, vencedor da medalha de ouro, e apreciamos profundamente o reconhecimento de sua extraordinária conquista", afirmou um porta-voz à imprensa norte-americana.

A recusa aconteceu por conta de compromissos profissionais, segundo o porta-voz. "Devido ao timing e a compromissos acadêmicos e profissionais já agendados após os Jogos, as atletas não conseguem participar", disse.

A entidade afirmou que o grupo recebeu o convite como um reconhecimento. "Elas se sentiram honradas por terem sido incluídas e são gratas pelo reconhecimento", completou o porta-voz.

A Casa Branca não respondeu de imediato ao pedido de comentário feito pela imprensa americana. Também não estava claro, até a publicação da reportagem, se o time masculino aceitaria o convite para acompanhar o discurso.

OURO SOBRE O CANADÁ

As mulheres dos EUA conquistaram o ouro ao vencer o Canadá na final olímpica de quinta-feira. A vitória garantiu o título em um dos confrontos mais tradicionais do hóquei no gelo.

O time masculino também ganhou o ouro no domingo, igualmente contra o Canadá. Trump telefonou para os jogadores na noite do mesmo dia, após a vitória na prorrogação, para parabenizar e fazer o convite.