SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Portuguesa informou, na tarde desta terça-feira (24), que identificou os autores das ofensas racistas contra o goleiro Hugo Souza após o jogo contra o Corinthians, ocorrido no último fim de semana pelas quartas do Campeonato Paulista.

A Lusa afirmou que os torcedores foram excluídos do quadro de sócios. A identidade deles foi mantida em anonimato no comunicado.

Os nomes dos autores dos gritos serão, ainda de acordo com a Portuguesa, encaminhados para as autoridades. O clube reforçou seu repúdio ao episódio.

VEJA A NOTA

A Portuguesa SAF informa que identificou os autores das ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Sport Club Corinthians Paulista, na partida do último domingo (22), no Estádio do Canindé.

Comunicamos, também, que eles foram excluídos do nosso quadro de sócios-torcedores e que as respectivas identidades serão encaminhadas às autoridades.

Reforçamos o nosso repúdio aos atos, que não representam os nossos valores e os de nossa torcida, e não toleraremos qualquer tipo de comportamento discriminatório.

HUGO SOFRE RACISMO

Hugo Souza foi alvo de ofensas racistas depois de Portuguesa x Corinthians ? o alvinegro arrancou um empate nos acréscimos e conseguiu, com direito a duas defesas do goleiro, avançar após penalidades.

O camisa 1 foi chamado de "sem dente", "favelado" e "piolhento" por alguns torcedores da Lusa. O momento foi flagrado pela Jovem Pan.

Ele respondeu mandando beijinhos e foi para o vestiário. nesta segunda-feira (23), o goleiro afirmou que a situação foi "grave" e que "ultrapassa qualquer limite esportivo."

A Portuguesa repudiou as ofensas. O clube informou que trabalha para identificar e punir os responsáveis. O clube também se colocou à disposição do poder público.

Não toleramos tais atos e reforçamos que "torcedores" como esses não são bem-vindos no Canindé e em nenhum outro espaço da sociedade trecho de nota oficial da Portuguesa

O Corinthians também se manifestou e afirmou que cobrou a FPF por medidas. O alvinegro ainda disse que não permitirá que "o racismo passe impune em nenhuma circunstância."